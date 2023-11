Richard Gutierrez, Sarah Lahbati trending sa socmed, tinuod ba nga gabuwag na?

Gi-storyahan karon sa madlang pipol kun unsa ba gyud ang tinuod nga estado sa relasyon sa magtiayon nga sila si Richard Gutierrez ug Sarah Lahbati.

Kini human makabantay ang mga netizens nga wala na mag post ang duha og mga hulagway nga kuyog sila.

Sa Instagram post ni Richard, makita nga naligo sila sa iyang duha ka anak sa pool apan wala ang iyang asawa.

Matud pa sa balita sa Bandera nga sa IG post ni Sarah kauban ang iyang mga anak, wala usab ang iyang bana nga si Richard.

Daghan sa mga netizens ang nanguta sa comment section sa mga post nila ni Sarah ug Richard kun ngano nga dili na kumpleto ang ilang pamilya sa mga hulagway nga nanggawas sa social media.

“Ms. Sarah i wonder lang po bat wala na kayo pictures or videos ng husband nio po together with your kids? Pati nung bday nio po wala din cya ® i like your family sana okay lang po kayo. Thanks,” matud pa sa usa ka netizen.

Dugang sa lain pa, “Why no pic with Richard?”

“Where is Sarah? Been following you both pero antagal na wala kayong recent pics together kahit nung bday niya. Are you two okay? Huhu,” sey sa lain pang netizen.

Aduna poy mga netizens nga nakamatikod nga wala magkuyog sila si Richard ug Sarah sa Opulence Ball.

Makita sa Instagram story ni Sarah nga kuyog niya ang iyang mga anak nga sila si Zion at Kai.

Wala pa nagpagawas og statement sila Richard ug Sarah sa mga chika nga mikatap karon.

Katapusan nga nakita nga nagkuyog ang magtiayon sa ilang pag tambong sa kasal nila ni Maja Salvador ug Rambo Nuñez sa Bali, Indonesia.

RELATED STORIES

Richard Gutierrez shares Sarah Lahbati sizzling photos: ‘Morning views and coffee’

Sarah Lahbati’s shares surprise gift from hubby Richard Gutierrez

Sarah Lahbati, Richard Gutierrez push through with wedding