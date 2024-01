Ricci naka-jackpot sa iyang career ug lovelife, walay kalagot kang Andrea

Malipayon ug mapasalamaton ang basketball player ug aktor nga si Ricci Rivero tungod sa mga blessings nga miabot sa iyang kinabuhi, kauban na niini ang iyang girlfriend nga si Leren Mae Bautista.

Sey pa ni Ricci nga naka move on na siya sa mga kontrobersiya ug intriga nga nanggawas human sa ilang panagbuwag ni Andrea Brillantes sa milabay nga tuig.

Ug matud pa niya nga walay “bad blood” nilang duha ni Andrea human sa ilang panagbuwag.

Sa usa ka interview, gipangayoan si Ricci sa iyang reaksyon sa pagkaapil sa pangan ni Andrea sa pagbuwag nila ni Kathryn Bernardo ug Daniel Padilla.

“Any comment? Wala po. From the very start, I just wanted peace for everyone. Ako, gusto ko lang family ko masaya. I’m very lucky to be happy as well both career and relationship ngayon,” sey niya.

Dugang ni Ricci, “Wala ako anything against kahit sino. Kaya ako nagsalita before just for the sake for people to hear my side.”

View this post on Instagram A post shared by Ricci Paolo Rivero (@ricciiirivero)

Matud niya nga napugos lang siya sa pagtingog kaniadto tungod kay kinahanglan na usab niya nga depensahan ang iyang pamilya ug si Leren.

“Nagsasalita lang ako if bugbog na family ko and Leren, which I think they don’t deserve. Sa akin wala.”

“Kasi pumasok ako sa relationship, I know how social media plays on our lives and spotlight we got in that time. Walang anything. No bad blood.”

“Masakit lang for my family, they don’t deserve the words and judgment.”

View this post on Instagram A post shared by Andrea Brillantes (@blythe)

“I was sad for her (Leren Mae). Those are the times nagsalita ako. And my family. First time nila maranasan. I felt unfair sa kanila.”

“Pero ngayon tapos na du’n. I’m just happy masaya family ngayon. Mas happy kami ngayon.”

“Yung core namin is hanggang nasa tama ka naman, God will help us din through the storms. Lahat yan hindi bibigay without knowing kaya natin lagpasan,” sey ni Ricci.

Kun duna man siyay nakat-onan sa ilang panagbuwag ni Andrea, kana mao ang pagpabilin nga private sa iyang pagpakigrelasyon.

“Yung relationship namin private na po muna.”

RELATED STORIES

Ricci Rivero, Leren Bautista seen sharing sweet moments at Laguna festival

LOOK: Ricci Rivero, Leren Bautista spotted together at shopping mall

Ricci Rivero napuno sa bugal-bugal sa PBA Draft 2023: ‘Nakapag-laundry na, may itatambak ka na naman sa labahin n’yan!’