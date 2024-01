Daniel Padilla, Karla gibaligya ang ilang family home ug P50M

HUMAN mahalin ang iyang sports luxury car, gi for sale usab ni Daniel Padilla ang ilang two-story family home sa Quezon City nga dunay asking price nga P50 million.

Usa ka real estate account ang nag share ug mga litrato ug videos sa maong property, diin gihulagway kini nga usa ka “elegant owner’s built house,” pinaagi sa Instagram page niadtong Disyembre sa niaging tuig.

Ang gibaligya nga balay gi promote pag-usab sa ilang Instagram Stories niadtong Miyerkules, Enero 17.

Si Daniel, ang iyang inahan nga si Karla ug ilang pamilya murag didto pa nag Pasko ug New Year sa maong panimalay base sa mga holiday photos nga gipakita ni Karla sa iyang Instagram page.

Sa laing bahin, mikomento dayon ang comedian-talent manager nga si Ogie Diaz kabahin sa maong hitabo sa iyang vlog nga “Ogie Diaz Showbiz Update” sa YouTube.

“I’m sure iisipin ng mga tao, ‘San na sila titira? Naghihirap na ba ang pamilya ni Daniel Padilla kaya nagbebenta ng bahay?’ Alam niyo, ang importante ay may ibebenta,” Diaz said.

(I’m sure the public has questions like “Where will they live now? Is Daniel Padilla’s family selling their house due to financial problems?” What’s important is that they have something to sell.)

“Ang alam ko kasi, parang ang gusto ni Karla ay ibenta na ‘yung bahay kasi gusto na niyang lumipat sa bandang south,” dugang pa ni Ogie. Miingon usab siya nga basin gusti na ni Karla ug bag-ong environment o mas dako ba kaha nga lugar alang sa iyang extended family.

(From what I know, Karla wanted to sell the house because she has been wanting to move somewhere in the south.)

Sa pagkakaron, wala pa mo komento silang Daniel ug Karla kabahin niini.

Ang Chevrolet Corvette Stingray C7, nga unang sports car ni Daniel nga dunay asking price of P6.5 million, nahalin na sa usa ka buyer nga taga Angeles, Pampanga.

