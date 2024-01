Ruffa Gutierrez mipalag sa chika nga ‘mabdos’ siya: ‘FAKE NEWS!’

Gitubag na sa beauty queen-actress nga si Ruffa Gutierrez ang mga chika nga mabdos kuno siya sa anak nila ni kanhi Quezon City Mayor Herbert Bautista.

Sa iyang Instagram post, miingon si Ruffa nga dili na unta siya gusto nga motubag pa sa maong issue apan mikatap na kini ug daghan na pud ang mituo niini.

“I wasn’t going to dignify this with an answer but everywhere I go, people are congratulating me [shocked, laughing emojis],” sey pa ni Ruffa.

Dunay usa ka post nga migawas sa social media nga nagkanayon, “JUST IN! Ruffa Gutierrez umaming buntis! Herbert Bautista magiging tatay na!”

Gibandera usab ni Ruffa ang headline sa usa ka online news outlet nga nag ingon, “How true na buntis daw ang aktres na si Ruffa Gutierrez kay dating Quezon City Mayor Herbert Bautista?”

“So here it is: FAKE NEWS!” ang tubag ni Ruffa.

Dugay na nga nabalita ang mahitungod sa relasyon nila ni Ruffa ug Herbert, apan hangtud karon wala pa gyud nila kini gi kumpermar.

Sa usa ka interview, nahisgutan sa aktres nga usa ka maayong impluwensiya kaniya si Herbert. Ug sa mubo nga panahon sa ilang panagkuyog, daghan na kini og natudlo kaniya nga life lessons.

Giklaro usab ni Ruffa ang migawas nga quote card kuno sa iyang inahan nga si Annabelle Rama nga mura og miangkon sa mga akusasyon nga usa siya ka ngil-ad nga ugangan kang Sarah Lahbati, ang asawa sa iyang igsoon nga si Richard Gutierrez.

“Masamang biyenan daw ako. Oo ‘day! Masamang biyenan talaga ako! Sino ‘di mag-iinit ang ulo kung puro waldas ng pera at shopping malls lang ang alam. Ni hindi nga ‘yan humahawak ng walis tambo at naghuhugas ng plato. Akala mo anak mayaman eh, umasa lang naman sa tatay na foreigner. Hay nako ‘day! Gigil mo ko ‘day hay!” matud pa sa maong newscard.

“Again, FAKE NEWS!!!” sey ni Ruffa.

Nahimong kontrobersyal si Anabelle human siya mosulti nga gasige og waldas og kwarta si Sarah samtang nagpakamatay na og trabaho si Richard.

Sa buwan sa Nobyembre sa milabay nga tuig migawas ang balita sa panagbuwag nila ni Sarah ug Richard human makabantay ang mga netizens nga wala na magkuyog ang duha sa mga hulagway nga nanggawas sa social media.

