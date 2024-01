Kris Aquino miangkon nga nakasinati og simtomas sa lupus apan dili gihapon mosurrender

Gisugat ni Kris Aquino and Bag-ong Tuig nga nagpadayon ang mga problema sa iyang panglawas.

Miangkon siya nga karong bag-o lang, nakitaan na pud siya og simtomas sa lupus.

Sa iyang Instagram, mipagawas si Kris og usa ka three-part video nga mipakita sa iyang pagpakigbatok sa iyang active rare autoimmune diseases apil na ang Churg Strauss / EGPA and Crest Syndrome.

Matud ni Kris nga karong bag-o lang, nakitaan usab siya og mga simtomas sa SLE (systemic lupus erythematosus) o mas naila nga lupus.

“I cried nonstop when I got my blood panel results,” sey ni Kris sa usa sa iyang gi-upload nga video.

Misulti usab siya nga galain na daan ang iyang paminaw sa wala pa ang Thanksgiving sa America kun asa siya karon aron magpatambal sa iyang autoimmune diseases.

“It’s highly likely based on my ANA count (blood panel), my high inflammatory numbers, my anemia, my now constant elevated blood pressure at night, and the consistent appearance of ‘butterfly rash’ on my face that I’m at the initial stage of SLE, or what is commonly known as lupus,” dugang ni Kris.

Matud sa US-based Center for Disease Control and Prevention (CDC), ang SLE usa ka autoimmune disease kung diin “the immune system attacks its own tissues, causing widespread inflammation and tissue damage in the affected organs.”

Apan bisan pa man sa iyang kahimtang karon, gipasalig ni Kris sa iyang pamilya nga dili gyud siya mosurrender sa iyang pagpakigbatok sa iyang mga sakit.

“We have a merciful and loving God who hears our prayers. Our battle has become more complex but I promised my sons and sisters that I wouldn’t be a wimp.”

“Bawal pa ring sumuko. Tuloy ang laban,” dugang niya.

Niadtong Agosto sa milabay nga tuig, misulti si Kris nga grabe ang iyang pag-ampo ug panghinaot nga maayo na siya sa iyang mga sakit bisan pa man sa kasakit nga iyang naagian sa iyang mga medical treatments.

Midugang siya nga bisan og naa na siya sa “correct path to remission,” dili gyud mamahimong dali ang tanan.

Si Kris naa karon nagpuyo sa California kauban ang iyang mga anak nga sila si Josh ug Bimby. Usahay makauban pud niya ang iyang hinigugma nga si Batangas Vice Governor Mark Leviste.

