Kris Aquino nag-kupido ni Carla Abellana ug ‘doctor friend’

Bisan pa man sa kakulian sa panglawas ni Kris Aquino tungod sa iyang autoimmune diseases, wala kini nahimong babag sa iyang pagka-matchmaker ni Carla Abellana.

On Instagram, Abella commented on one of Aquino’s health updates and extended her prayers to her.

Sa Instagram, mi-comment si Abellana sa health update post ni Aquino ug mipadangat kini sa iyang pag-ampo niini.

Mitubag si Aquino ug iyang gisugyot ang pag-meet-up sa iyang amigong doctor ug ni Abellana.

“If you’re already in the process of getting annulled, we have a doctor friend based in OC (Orange Country, in California) who might be a great match,” matud sa “Queen of All Media”.

Image: Screenshot/Instagram @krisaquinoAng gipasabot ni Aquino mao ang kanhi ban ani Abellana nga si Tom Rodriguez kinsa nahimong karelasyon ni Abellana sulod sa pito ka tuig sa wala pa ang ilang controbersyal nga panagbuwag human sa ilang kasal niadtong 2022.

Kahinunduman nga miangkong si Abellana nga aduna na sya’y nakita nga ‘red flags’ sa bag-o pa ang ilang relasyon apan iyang gipili nga dili kini panumbalingon.

Bisan pa man sa nahitabo sa iyang kasal, si Abellana padayon nga mitoo sa gugma apan wala na siya naghunahuna nga magminyo pa pag-usab.

“I still believe in love [but] aaminin ko na madaming nag-change sa perspective ko, especially with marriage,” matud ni Abellana. “So I really, honestly don’t see myself getting married again.”

Sa pikas bahin, si Aquino nga kasamtangang nagpatambal tungod sa iyang gipamati, nagkarelasyon usab ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Apan nagkigbuwag ra kini pipila ka semana human sa ilang pag-anunsyo sa ilang relasyon.

Bisan pa man sa ilang on-and-off nga relasyon, padayon nga anaa sa kiliran ni Aquino is Leviste taliwa’a sa pagpakigbugno sa actress sa iyang sakit.

Si Aquino ug ang iyang mga anak nga si Joshua ug Bimby tua nanimuyo sa California alang sa pagpatambal sa aktres.

