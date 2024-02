Daniel nagpasalamat kang Kathryn atol sa contract renewal signing sa ABS-CBN

Miingon si Daniel Padilla nga dili gyud niya makalimtan ang mga maayo nga kasinati-an nga iyang natagamtaman kauban ang iyang kanhi uyab nga si Kathryn Bernardo.

Atol sa iyang contract renewal signing sa Star Magic sa adlaw nga Lunes, Pebrero 12, nagpasalamat si Daniel sa iyang pamilya, mga minahal sa kinabuhi ug sa mga executives sa ABS-CBN. Apan ang iyang pinaka touching nga tribute iyang gitagana kang Kathryn kinsa iyang nakauban sulod sa 11 ka tuig.

Si Kathryn bag-o lang usab nga mi-renew sa iyang kontrata sa ABS-CBN.

“Hinding hindi ko makakalimutan si Kathryn. Maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan. Hinding hindi mawawala sa puso ko ang memories at ating adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much,” sey ni Daniel.

Ang “KathNiel” opisyal nga mipahibaw sa ilang panagbuwag niadtong Nobyembre 2023.

Nagpasalamat usab si Daniel sa iyang mga fans, apil na sa mga fans nila ni Kathryn, nga mikuyog niya sa iyang 15 ka tuig sa showbiz industry.

“Papasalamatan ko ang KathNiels sa mahabang panahon ng ating pagsasama natin. Hinding hindi ‘yun mawawala sa aking puso, ang masayang pinagsamahanan natin. All good memories. Walang makakatalo sa memories na ‘yun. For me, wala pa ring fans club na tatalo sa KathNiel. Sorry, but it’s true,” matud niya.

New goals in life

Miingon si Daniel nga sa pagkakaron, gusto lang una siya nga mo-focus sa iyang kaugalingon.

“Minsan, hindi mo namamalayan na ang bilis ng panahon. And now, I have new goals in life.”

Sa dihang gipangutana siya kun unsa ang iyang plano sa pagkakaron, mibutag si Daniel: “I wanna spend time with my family, enjoying life, and minding our own business. I [also] want to spend time with my friends. I want to enjoy and soak in life. I want to focus on my work and life.”

Random messages

Atol sa iyang contract renewal signing, mipasabot si Daniel kun ngano nga wala dayon siya motingog sa mga issue nga kabahin sa iyang personal nga kinabuhi.

Miangkon siya nga nakadawat siya og nagkalain-lain nga mga mensahe apan iyang gidawat kining tanan tungod kay nakatabang kini sa pagpahinumdum kaniya nga siya usa lamang ka taw.

“Lumayo muna ako sa harap ng camera. Everyone knows sa industriya that it’s work. And it’s not my life. Malaki ang mundo ko sa labas ng industriya.”

“I get random messages on my phone kasama ang positive at negative, and I truly appreciate that. It makes me human,” he said. “Hindi natatapos ang learning and experiences in life. It brings you down and it brings you back up. Gan’un talaga ang buhay. Kailangan nating tanggapin. It was bound to happen. Gan’un talaga. Pero nand’un ang Diyos sa lahat ng bagay.”

Giubanan si Daniel sa iyang inahan nga si Karla Estrada ug sa iyang mga igsoon atol sa iyang contract renewal signing nga gitambungan usab nila ni ABS-CBN’s COO for Broadcast Cory Vidanes, ABS-CBN CEO Carlo Katigbak, ug uban pa nga mga executives sa maong media giant.

Apil na sa iyang mga umaabot nga pelikula ang “The Guest” ug “Nang Mapagod Si Kamatayan.”

Duna pud unta siyay pagabuhaton nga reunion film kauban si Kathryn apan, wala pay update kun madayon pa ba kini.

