Bea Alonzo nakahilak sa Valentine surprise sa mga kauban sa balay

WALA kapugngi ni Kapuso actress Bea Alonzo ang pagpabuhagay sa iyang mga luha sa dihang gi sorpresa kini sa iyang mga kauban sa balay niadtong Valentine’s Day.

Bisan og single ang aktres niadtong Adlaw sa Kasingkasing tungod sa panagbuwag sa kanhi fiancè nga si Dominic Roque, nabati gihapon niini nga daghan ang nagmahal kaniya.

Ang iyang personal assistant nga si Bea Rose ang nagbandera sa ilang gihimong sorpresa para sa dalaga kauban ang uban pang staff sa Kapuso actress.

Base sa video, giadto nila si Bea Alonzo sa iyang kwarto para ihatod ang heart-shaped cake, balloons, ug kape.

Makitang murag mao pay pagmata ni Bea kay nagsul-ob pa kini sa iyang pangkatog sa dihang giadto sa iyang mga katabang.

Sa sobrang kalipay kay wala na kapugngi ni Bea Alonzo ang paghilak sa touching gesture sa iyang staff.

Sobrang mapasalamaton usab ang aktres sa pakulo nga gihalad sa iyang mga kauban sa balay.

“We Love You always TISAY [heart emojis] Happy Valentine’s,” caption ni Bea Rose sa iyang post.

“Ate Rose @bearose_1719 thank you so much for doing this to Bea Alonzo salamat sa inyong LAHAT. Please iyakap niyo po kami sa kanya ng mahigpit. We love her so much. Nandito lang kami nagmamahal sa kanya no matter what. Sending our tight hugs to you BEA. WE LOVE YOU OUR HAPPYPILL. ALWAYS AND FOREVER,” ang ingon sa usa ka netizen.

Kmento usab sa usa, “Ang cute naman ng mga bigay. Alam mong pinageffortan. Pati yung flowers, sa garden din nya hehe pero sweet. Maganda rin yung video, hindi masyadong exposed ang bahay at ang bare face ni madam.”

“This means a lot to Bea. No matter what happens there are people who cares for her,” hirit pa sa laing netizen.

Kahinumduman nga pila ka adlaw na lang sa dili pa ang Valentine’s Day sa dihang gikumpirma ni Bea Alonzo nga buwag na silang Dom.

