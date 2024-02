Catriona Gray, Sam Milby dunay gi-atubang nga problema sa ilang relasyon

Duna kunoy gi-atubang nga problema sa pagkakaron ang engaged couple nga sila si Miss Universe 2018 Catriona Gray ug Sam Milby.

Kini ang gipahibaw sa Cornerstone Entertainment, ang talent management sa duha.

Matud sa Cornerstone nga gibuhat nila ni Catriona ug Sam ang tanan para masulbad ang maong problema.

“We at the Cornerstone, as the talent management agency representing artists Sam Milby and Catriona Gra, would like to address the recent rumors surrounding their relationship,” matud sa official statement sa Cornerstone nga gipanag-iya ni Erickson Raymundo.

“While it is true that Sam and Catriona are currently facing some challenges in their relationship, they are actively working on resolving these issues together.”

“We kindly request that everyone respect their privacy during this time as they navigate through this situation.”

“We appreciate the concern and well-wishes from all those who have shone support for the couple.”

Migawas ang chika sa ilang panagbuwag human makamatikod ang mga Marites nga wala na magsul-ob ang beauty queen sa iyang engagement ring.

Nahisgutan usab sa talent manager ug content creator nga si Ogie Diaz ang maong isyu sa iyang bag-o lang nga YouTube vlog.

Gani, naangin pa si Alden Richards nga mao kuno ang nahimong rason sa ilang panagbuwag. Mura og nabutangan og malisya sa uban ang panagkuyog nila ni Catriona ug Alden sa usa ka endorsement.

Nahisgutan usab sa usa ka episode sa “Cristy Ferminute” ni Cristy Fermin ang pagkalink ni Alden kang Catriona. Apan iya ra usab nga gidepensahan si Alden batok sa mga peke kuno nga balita.

“Ito na naman tayo. Si Alden Richards, gagawan na naman ng isyu para putaktihin na naman,” sey ni Cristy.

“Hindi rin ako naniniwala na si Catriona at Alden na ngayon. Siguro gusto lang mapag-usapan nitong kampo ni Catriona kaya si Alden na naman ang kinakalampag,” dugang niya.