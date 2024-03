Jake Ejercito masaligon nga naa sa maayong kamot si Ellie kauban si Philmar Alipayo

Mapasalamaton ang aktor nga si Jake Ejercito kang Philmar Alipayo tungod sa maayo niini nga pag-atiman sa iyang anak nga si Ellie.

Si Ellie anak nila ni Jake ug Andi Eigenmann nga karelasyon na karon sa celebrity surfer nga si Philmar. Dunay silay duha ka anak – sila si Lilo ug Koa.

Nahisgutan ni Jake ang ilang coparenting setup ni Andi atol sa iyang interview kauban ang talent manager ug vlogger nga si Ogie Diaz niadtong adlaw nga Biyernes, Marso 1.

“Nowadays, since they moved to Siargao, wala nang fixed schedule,” matud ni Jake samang ga hisgot sa panahon kun kanus-a niya pwede makauban si Ellie.

“Dati kasi dito, binibilang pa namin ni Andi ‘yung mga araw—back then we were young, immature, prideful. Pero ngayon naman, si Ellie na ‘yung nagde-decide.”

Midugang siya nga mag istorya lang sila ni Andi, “when needed,” apan pirmi nga bukas ang ilang communication lines kun dunay mga butang nga kinahanglan nila nga mahisgutan.

“We’re not the best of friends pero para kay Ellie, syempre we want what’s best for her. Ang pinapag-usapan namin mostly is about her education, medical stuff sa health niya, anything for Ellie,” sey ni Jake.

Dugang niya, “Open communication—I think that’s what’s important sa co-parenting.”

Matud ni Jake nga civil usab ang ilang pagtinagdanay ni Philmar, kinsa pirmi nga magpakita sa iyang pagkabuotan ug pagkamatinahuron sa mga higayon nga magkita sila sa Siargao.

“Si Philmar, I’ve met him several times ‘pag pumupunta akong Siargao… Nakakapunta ako ng bahay nila pero not to the fact naman na bonding kami,” sey ni Jake.

“Thankful lang din ako sa kanya kasi syempre si Ellie nakatira sa bahay nila and, as a stepfather, I’m sure inaalagaan niya rin si Ellie,” dugang niya.

Ug bisan sa usa ka higayon, wala gyud siya makadungog nga adunay reklamo si Ellie kang Philmar, usa ka butang nga naghatag niya og kahupayan.

“Very grateful ako na gano’n; ni hindi ko siya iniisip or pino-problema,” sey ni Jake.

“I’m sure na Ellie is in good hands kay Philmar, and for that, talagang nagpapasalamat ako.”