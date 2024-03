Kiko Pangilinan nipasaka og cyberlibel nga kaso batok sa vlogger, YouTube, Google

Nipasaka og kaso nga cyberlibel ang kanhi senador nga si Kiko Pangilinan batok sa usa ka vlogger apil na pod ang mga opispyal sa YouTube ug Google Philippines.

Niadtong Lunes, Marso 11, niadto ang bana sa Megastar Sharon Cuneta sa Department of Justice (DOJ) para mofile og reklamo batok sa tag-iya sa “Bungangera TV” YouTube channel, tungod sa mga nigawas niya nga content kung diin gisulti niya nga gipasakitan niya kuno ang iyang asawa apil na ang stepdaughter niya nga si KC Concepcion.

Ang uban nga opisyal sa YouTube ug Google Philippines kay nadamay pod tungod sa pag-uyon niini nga mogawas sa ilang platform ang malicious nga content sa vlogger batok ni Senador Kiko taliwala sa mga gipada niyang reklamo sa mao nga vlogger.

“Sobra itong paninirang ginagawa nila. Milyon ang nakapanood ng kasinungalingan.

Base sa gisubmit nga reklamo ni Atty. Kiko kay nakaapekto kuno sa iyang pamilya ang mga malicious imputations nga gilabay sa iyaha sa maong vlogger.

“Nireklamo natin ito sa Youtube for violating community standards pero hanggang ngayon nariyan pa rin, hindi nila inaaksiyunan,” matud pa ni Kiko.

Mao nga giapil na niya ang YouTube ug Google sa iyang complaint tungod kuno sa wa pagaksyon niini taliwala sa pagpada niya og daghan nga reklamo sa video nga Disyembre 2023 nga naupload.

“Since December nire-report na natin, so December noon March na ngayon, hanggang ngayon naka-upload pa rin, walang aksyon e. Parang, ang tingin ko rito arrogance na rin eh, masyado silang arogante, hinahayaan nila iyong ganitong klase ng pagwawasak ng pagkatao,” matud pa ni Sen. Kiko.

Gawas pa niini, gitawag pod niya ang pagtagad sa mga digital advertising nga mga kumpanya nga makit-an sa malisyoso nga video.

“Me mga social media, digital ads, advertising, mga kumpanya ito, pinag-aaralan namin ngayon, pakiusap natin sa mga kumpanyang ito ay busisiin ninyo ng husto kung saan napupunta yung mga digital advertising ninyo, kung ito ay napupunta sa mga channel na nagkakalat ng libel, pe-pwede silang maging liable for moral damages,” matud pa ni Sen. Kiko.

Nipagawas pod og mensahe ang YouTube kabahin sa ilang mga policy sa mga nadawat nga mga content nila.

“YouTube, which is operated by Google LLC based in the US, has clear policies that outline what content is not acceptable to post. The company quickly takes action against the videos and creators violating these policies when flagged.

“In addition to flagging content for review, people can submit complaints against content they believe violates their rights, including defamation, by filing legal complaints through the online legal removals webform. YouTube takes local legal considerations into account when evaluating these requests and may restrict access to a video after a thorough review,” matud pa sa YouTube.

Sa pagkakaron wa na ang maong malisyosong video nga gireklamo ni Sen. Kiko.