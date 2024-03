Sarah mipahibaw nga OK na sila ni Mommy Divine: Thank you Lord!

Malipayon nga gipahibaw sa Pop Star Royalty nga si Sarah Geronimo nga nagkabalik na ang maayong relasyon nila sa iyang Mommy Divine.

Gibandera ni Sarah nga human sa pila ka tuig nga pagdeadma sa iyang inahan, nabuksan na pagbalik ang ilang communication lines.

Nagsugod ang ilang kagubot sa dihang nagpakasal si Sarah kang Matteo Guidicelli.

Gani, nabalita kaniadto ang pagsulong ni Mommy Divine sa intimate civil wedding nila ni Sarah ug Matteo nga didto gipahigayon sa Shangri-La, BGC niadtong February, 2020.

‘I love you, Ma!’

Sa iyang pinakabag-o nga interview sa ABS-CBN kauban ang iyang bana nga si Matteo, miingon si Sarah nga gipahalipayan siya sa iyang Mommy Divine para sa iyang mga latest achievements.

“Yes! Thank you Lord! I love you, Ma!” sey ni Sarah sa dihang gipangutana siya kun nagka istorya na sila pag-usab sa iyang inahan.

Midugang si Matteo, “Love you ‘Ma. We love our moms.”

Una nga gipahibaw ni Sarah nga nagka-uli na ang maayong kabubut-on nila ni Mommy Divine sa dihang iyang gidawat ang iyang Global Force Award sa bag-o lang nga Billboard Women in Music Awards sa YouTube Theater sa Los Angeles, California, USA niadtong March 6.

New songs

“Super unexpected ‘yun. The first time I learned about it, na-surprise talaga ako. Sobrang inspiring also for an artist like me. Nagpahinga ako, took a break, then I released new songs.”

“Medyo I questioned, ‘Gusto ba ng mga tao songs na nilalabas ko?’ And then this came, parang I feel na ‘wow, may nakaka-appreciate ng ginagawa ko still.”

“Very thankful, very grateful for the honor na ibinagay sa akin represent our country and Philippine music on a global stage,” sey ni Sarah sa iyang speech sa Billboard award.

Hero

Sa usa ka interview sa sayo pa, gitawag ni Sarah nga “hero” ang iyang Mommy Divine.

“Totoo naman mga mommies po natin ang heroes natin. Our parents ang heroes natin,” sey ni Sarah.

Sa laing bahin, miingon si Matteo, “She’s killing it, she’s really successful but she never ever wants the credit solely on herself. She always credits the people that build her art together with her. She always tells me, ‘Love, it’s always a collaborative effort.’”