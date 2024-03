Kathryn Bernardo nagkanayon nga ang 28th birthday mao ang ‘happiest to date’

Gi selebrar ni Kathryn Bernardo ang iyang ika 28th birthday sa El Nido, Palawan, kauban ang iyang mga higala ug gitawag niya kini nga “happiest birthday to date.”

Ang Kapamilya actress nag post sa Instagram reel niadtong Huwebes, March 28, diin gipakita ang sobrang ka alegre nila kauban ang iyang mga higala sakay ang usa ka yate. Ang IG reel nagpakita usab kang Kathryn Bernardo nga guapa kaayo nga nag sul-ob ug usa ka puti nga cocktail dress.

“What a day! [I] didn’t want it to end. [I’m] keeping these moments in my core memory forever. Thank you for making this my happiest birthday to date. Cheers to 28!” she wrote.

Gipahigayon ni Bernardo ang iyang adlaw’ng natawhan sa Isla Amara sa Palawan, diin iya kining gipanag-iya kauban si Piolo Pascual. Sa iyang party, gialirungan siya sa iyang pamilya ug suod nga mga higala nga silang Alden Richards, Jericho Rosales, Kakai Bautista, Lovely Abella, Maymay Entrata, ug uban pa.

Sa comments section sa iyang Instagram post, nagpasalamat ang mga nakakuyog sa maong selebrasyon kang Kathryn Bernardo tungod sa good time nga ilang nasinati.

“Salamat sa napakaganda mong ngiti bai, sobrang masaya akong nakikita kang masaya! Mahal ka namin bai!!!” wrote Entrata. (Thank you for your beautiful smile, I’m so happy to see you happy! We love you!)

“So happy to see you happy. What a celebration, love!!!” nagkanayon ang ginganlan ug Arisse, kinsa usa sa pinakasuod sa aktres gawas sa showbiz.

Ang mommy ni Kathryn Bernardo mipagawas usab ug usa ka sweet birthday message diin iyang gipasalamatan ang aktres tungod sa pagpabiling lig-on niini luyo sa mga di maayong panghitabo

“Shout out to you, my daughter. You haven’t felt okay lately, but you get up every day and refuse to quit. [I] really appreciated your desire to talk and share your problems, ideas, and opinions, and very much appreciated how you consider the guidance of our family in every step of the way,” matod pa sa mama ni Kathryn.

Sa laing bahin, ang ex-boyfriend sa aktres ug kanhi ka love-team nga si Daniel Padilla mi greet usab kaniya pinaagi sa iyang Instagram Story, nga adunay simpleng mensahe nga, “Happy birthday to you,” in Japanese, nga dunay hanap nga imahe.

Giangkon ni Kathryn Bernardo ang ilang panagbuwag ni Padilla niadtong Nov. 30, human sa 11 ka tuig.

