Kathryn Bernardo niopen up na sa pagpasaylo human sa panagbuwag nila ni Daniel Padilla

Human sa pipila ka buwan sa pakigbuwag ni Kathryn Bernardo sa iyang longtime boyfriend nga si Daniel Padilla nihisgot na og pagpasaylo ug pagmove on sa iyang pace para sa iyang peace of mind.

Nihisgot siya niini sa interview sa Mega Magazine ug si Bernardo niopen up na sa pinakaunang panahon kabahin sa iyang breakup ni Padilla, diin duna siyay 11-ka-tuig nga romance niini.

Basin Bet Pod Ni Nimo: Daniel Padilla: Nigreet ba sa ex-girlfriend Kathryn Bernardo sa birthday niini?

Niingon siya nga ang iyang decision nga di sa mostorya kabahin sa ilang relasyon human sa announcement sa ilang pagpakigbuwag, usa ka paagi sa pagclaim sa storya nila kay dili siya gusto nga makita nga usa ka “biktima.”

“I didn’t want people to see me as a victim or to feel bad for me because it happened,” matud pa niya. “For me, the best way to cope was, first, I needed to heal and look at the bright side: I have so many blessings and so many people who stayed with me through all this. I focused on that. Second, I keep myself busy.”

Basin Bet Pod Ni Nimo: Kathryn gipadungog-dungogan si Daniel sa kanta ni Taylor Swift kabahin sa pakig-uli?

View this post on Instagram A post shared by Kathryn Bernardo 🐘 (@bernardokath)

Basin Bet Pod Ni Nimo: Kathryn Bernardo opens up on forgiveness after split with Daniel Padilla

Nihisgot siya og pagpasaylo sa interview, ang “A Very Good Girl” star niangkon nga “lawom” kaayo kini nga termino para niya.

Human sa tanan, niingon si Bernardo nga, ang pagpasaylo niya nagpasabot nga di niya gusto ang iyang kanhi uyab og balik.

“It doesn’t mean na pwede kang bumalik (But it doesn’t mean you can return to my life). It depends,” matud pa niya. “I’ll just keep my distance, you keep your distance. We’re okay like that. I mean, kunwari, I got hurt, why would I allow you to come back?”

Matud pa ni Bernardo nga sa tibuok niya nga pagantos sa kasakit sa iyang kasingkasing, gisiguro niya nga ang iyang trabaho di maapektuhan.

Niangkon noon siya nga wa siyay panahon nga moacknowlege sa iyang gibati human sa breakup nila ni Padilla.

Ang inahan ni Kathryn, si Min Bernardo, nikumpisal nga sa panahon sa contract signing sa ABS-CBN’s Star Magic sa Pebrero nga ang niaging tuig kay “very, very hard time” para sa aktres.

Sa gihapon, ang aktres mao rag nakaadjust na sa kinabuhi sa usa ka single person samtang siya bag-o lang nagsaulog sa iyang ika 28 nga adlaw nga natawhan sa Palawan kuyog ang iyang mga higala.

Sa laing bahin, si Padilla wa pa gyod moaddress sa issue kung unsa gyod ang cause sa split niya sa actress as of press time.

Nigreet hinuon siya ni Bernardo sa iyang ika-28 nga birthday sa Instagram Story ni Padilla.

Ang aktor-singer, hinuon, nipasalamat ni Bernardo sa contract-signing event samtang niadmit siya nga di niya kalimtan ang aktres ug ang mga handumanan nga gishare nila.

Ang ex-couple giconsider nga usa sa pinakadako nga reel-to-real nga relasyon sa local show business, tungod kay nistar sila sa daghan nga mga proyekto sukad pa sa ilang pagkateenager apil na ang “She’s Dating the Gangster,” “2 Good 2 Be True,” and “The Hows of Us”.