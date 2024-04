Sarah Lahbati miklaro nga iyang higala ang afam nga iyang kauban sa Hong Kong

Giklaro ni Sarah Lahbati nga nagpabilin siya nga single human sa ilang panagbuwag sa iyang bana nga si Richard Gutierrez.

Midugang siya nga wala silay romantic relationship sa afam nga makita sa viral photo nga kuha gikan sa usa ka restaurant sa Hong Kong.

Ang maong taw usa sa iyang mga higala nga iyang gikauban sa iyang pagbisita sa Hong Kong.

READ: Sarah Lahbati spotted kauban ang usa ka afam sa Hong Kong

“I went to Hong Kong to experience the art. It’s always been a dream of mine to travel around and I was happy that I was able to go,” sey ni Sarah sa usa ka interview atol sa advance screening ug mediacon sa iyang comeback teleserye sa TV5, ang “Lumuhod Ka Sa Lupa.”

READ: Sarah Lahbati miangkon nga buwag na sila ni Richard Gutierrez

Kauban niya sa maong teleserye sila si Sid Lucero ug Kiko Estrada.

“And that photo circulating around is my friend. I visited Hong Kong and met up with different friends,” dugang ni Sarah.

READ: Richard Gutierrez gustong kuha-on ang duha ka anak gikan kang Sarah Lahbati?

‘I’m single’

Miingon usab si Sarah nga waa siyay nakita nga sayop kun ugaling ma-link siya sa ubang laki tungod kay single siya sa pagkakaron.

“Is it unfair? Is it bothering me now? It takes a lot more for something to bother me now.”

“But I think as, as a woman, we’re all allowed to have guy friends but again, it’s okay to speculate because again, I’m single and it is part of this whole new thing,” sey ni Sarah.

Milugwa sa social media karong bag-o lang ang hulagway ni Sarah kauban ang usa ka “mystery man” nga nanga-on sa usa ka restaurant sa Hong Kong.

Ang maong hulagway kuha sa usa ka netizen nga diha sa tapad nga lamesa.