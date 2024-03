Sarah Lahbati miangkon nga buwag na sila ni Richard Gutierrez

Human sa taas nga panahon, miangkon na ang aktres nga si Sarah Lahbati nga single na usab siya sa pagkakaron human sila magbuwag sa iyang bana nga si Richard Gutierrez.

“Uhm, yeah. I mean, there’s nothing to hide and I think it’s pretty clear to the public that both of us are [single],” sey ni Sarah sa iyang interview kauban ang Kapamilya entertainment reporter nga si MJ Felipe.

Ang maong interview gi-upload sa ABS-CBN News niadtong Biyernes sa gabi, Marso 1.

Ang pag-angkon ni Sarah, mihatag og katin-awan sa mga hungihong sa tinuod nga istado sa ilang relasyon ni Richard.

Sa sayo pa miangkon si Sarah nga tau-taud na sila nga wala magka-istorya ni Richard, apan wala gyud niya isulti nga ga buwag na di ay sila.

Midugang si Sarah ang nga ilang desisyon ni Richard nga magbuwag na, dili sayon para sa ilang mga anak nga sila si Zion ug Kai. Apan misaad siya nga dili gyud niya pasagdan ang duha ka bata.

“It’s not easy on any child but I’m here for them and they’re better,” sey ni Sarah.

Bisan pa man sa ilang pagbuwag, miingon si Sarah nga nagpabilin nga priority nilang duha ni Richard ang ilang mga anak. Gani, nagsabot na sila sa ilang coparenting set up.

“Well, of course, it’s not ideal for the children, let’s go back to the kids. But that’s life and that’ll be fine.”

“We’re good at parenting and we have, you know, we are there for the kids. That’s all I’m gonna say,” dugang ni Sarah.