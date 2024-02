Richard Gutierrez gustong kuha-on ang duha ka anak gikan kang Sarah Lahbati?

Mi-desisyon na kuno ang aktor nga si Richard Gutierrez nga mo-petisyon para sa child custody aron makuha na niya ang iyang duha ka anak nga sila si Zion ug Kai gikan kang Sarah Lahbati.

Kini ang gihisgutan nila ni Cristy Fermin, Wendell Alvarez ug Romel Chika sa latest episode sa ilang “Showbiz Now Na” vlog nga gi-upload sa YouTube.

Sa maong vlog, miingon si Nanay Cristy, “Kalat na po ang kuwentong ito at nakarating din po sa amin, na mukhang magkakatuluyan na po ang pagsasampa ng reklamo o kaso ni Richard Gutierrez para sa child custody.”

Mipuno si Romel Chika, “Sabagay mas maganda na rin ito na ilagay sa papel lahat para legal.”

“Oo, malinaw (at) maaaring ‘yung annulment po siguro ay mapapahuli pa dahil may kumokontra sa panig ni Richard ‘di ba? Pero ‘yung sa child custody, maganda na rin naman ‘yun. Kung sa kanyang palagay at kanyang pagtimpla ay hindi masyadong nabibigyan ni Sarah Lahbati ng atensiyon ang kanilang mga anak, mas maganda kung nasa kanya, hindi ba?” tubag ni Nanay Cristy.

“Sa ngayon ay may usapan na silang isang linggo sa iyo at isang linggo sa akin pero ‘yung child custody kasi ay mag a-apply ‘yan kapag naipanalo ni Richard na nasa kanya ang dalawa nilang anak (ni Sarah). Pero kung pupuwedeng dumalaw si Sarah Lahbati kahit sa tirahan nilang mag-aama kaya lamang make sure na wala si Richard pag pumunta si Sarah.”

“Ay maganda pa rin para may peace of mind ang lahat,” tubag ni Romel Chika.

Midugang si Nanay Cristy, “at saka kung ganyan naman talaga, sobrang mapagmahal naman talaga ni Richard at nina Tita Annabelle (Rama) at kung sa palagay nila ay mabibigyan nila ng kaukulang atensyon at pag-aalaga ang mga bata, why not?”

Mi-desisyon kuno si Richard nga pangayoon ang kustodiya sa duha niya ka anak human mo-abot sa iyang atension ang istorya nga dili kuno maka eskwela sila si Zion ug Kai kun dunay trabaho si Sarah tungod kay walay lain nga makaatiman nila.

“Si Richard kasi kahit may trabaho maraming mag-aalaga, kinukuha niya talaga ng mga yaya ‘yung mga bata. Kaya ‘yung mga bata naman (ay) nakikita naman talaga natin na kapag nasa pamilya Gutierrez sila ay masasaya, maayos (at) walang reklamo,” sey ni ‘Nay Cristy.

Sa laing bahin, bisan pa man sa problema nga gi-agian ni Richard sa iyang married life, mura og bongga ang grasya nga iyang nadawat sa iyang karera.

Base sa iyang Instagram post, mura og duna siyay bag-o nga proyekto sa Kapamilya network.

Makita sa maong post ang hulagway ni Richard kauban sila si Cory Vidanes, COO sa ABS-CBN, ug Direk Laurenti Dyogi, Star Magic head ug TV Production head.

“New beginnings. Fresh start. Excited for this new chapter with my @abscbn family and thankful for their continued support. Looking forward to sharing more with you in the near future. Glory to the most High,” caption ni Richard sa iyang post.