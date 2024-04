Sofia Andres miklaro nga okay sila sa pamilya ni Daniel Miranda

Wala na makapugong ang celebrity mom nga si Sofia Andres ug sa unang higayon iya na gyud nga gitubag ang mga chika nga dili kuno siya bet sa pamilya sa iyang partner nga si Daniel Miranda.

Sa iyang Instagram stories, mipakita si Sofia og screenshot sa post gikan sa Reddit nga naghisgot sa iyang wala pagtunga sa kasal sa igsoon ni Daniel nga si Enrique ngadto kang Ella Pangilinan niadtong buwan sa Disyembre.

“Lagi niyo na lang akong pinag-uusapan. This will be my first and last post about this. I love Daniel’s family and [vice] versa,” sey ni Sofia.

‘Hindi lahat ng chismis totoo’

Dugang niya, “‘Wag naman sana kayo gumawa ng kwento. Hindi lahat ng chismis totoo even on TikTok [and] Reddit.”

Mibinoang pa si Sofia, “Hirap niyo ka-bonding but love love.”

Sa sayo pa, miingon na si Ella nga dunay importante nga gi-atiman si Sofia maong wala kini sa ilang kasal ni Enrique.

Apan wala gyud mahunong ang mga hungihong nga dili kuno maayo ang relasyon si aktres sa iyang future in-laws.

Si Daniel gikan sa bantogan nga pamilya sa mga Lhuillier sa Cebu.

‘Mahirap talaga ‘pag walang pera’

Sa lain nga social media post, nahisgutan ni Sofia nga nakasuway siya kaniadto nga dunay mga taw nga ubos kaayo ang pagtan-aw niya tungod kay wala siyay daghang kwarta.

“I grew up working hard for the things I have now. Mahirap talaga ‘pag walang pera. ‘Pag wala kang pera, minamaliit ka; tanga ka. May mga tao that will make you feel that you’re nothing and will tell you all your flaws,” sey ni Sofia.

“A lot of you were saying, ‘Ah, laos na ‘yan. Ah, manggagamit ‘yan. Ah, hindi pa kasal ‘yan. Ah, may anak lang ‘yan, hindi naman invited ‘yan. I don’t feel comfortable sharing this with you dahil baka sabihin papansin, but this is how I feel and I want you to know that it also bothers me.”

Midugang siya nga pirmi siya nga ma-misunderstood sa uban tungod sa iyang pagpakatinood. Apan nakahibaw ang mga taw nga nakaila niya kun kinsa gyud siya.

“I am always misunderstood for being so real. The right people and my real friends will know. I am not giving [random strangers] their power to destroy me,” sabi ni Sofia.