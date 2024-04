Dominic Roque: Wallpaper sa iyang phone kay si Bea Alonzo gihapon

Bisan pa sa ilang bag-o lang nga panagbuwag, si Dominic Roque sa wa niya gituyo napakita niya nga ang nabutang sa wallpaper sa iyang phone kay ang photo sa iyang kanhi uyab nga si Bea Alonzo.

Sa usa ka video nga nauploaded sa usa ka Facebook user nga si Bonal Robel niadtong Abril 11, si Roque nagvideo sa iyang kaugalingon kuyog ang audience nga nagkupot sa iyang phone sa iyang usa ka kamot ug nikalit nga niflash ang iyang lockscreen nga nipakita sa image sa Kapuso actress nga kuyog ang iyang iro.

Basin Bet Pod Ni Nimo:

Mga abogado ni Dominic Roque mikundenar sa ‘malicious innuendos’ ni Cristy Fermin

Mayor Bullet Jalosjos naapil sa issue sa pagbuwag nila ni Dominic ug Bea, ngano kaha?

Bea Alonzo, Dominic Roque confirm split

Nanotice pod sa mga netizen sa bag-o lang nga napost sa Instagram ni Roque naapil ang picture sa iro ni Alonzo nga naghigda sa couch. Kini nipakatap sa hungihong nga ang duha nagrekindle sa ilang romance.

Niadtong Pebrero 11, ang duha ka managuyab niannounce nga di na madayon ang ilang engagement nga wa nila gisulti ngano kini ug human kini gisunod-sunod sila sa mga hungihong sa ilang separation nga gisugnoran sa alegasyon kabahin sa sexuality sa aktor ug sa iyang social status.

“Some even confirmed our break-up without our consent, and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false, so we felt the need to share this announcement with great sadness, for our peace of mind and our families,” matud pa nila sa ilang joint statement nga gipost nila sa Instagram niadtong panahona.

Sa usa pa sa ilang shared announcement, ang sikat nga host nga si Boy Abunda sa sinugdanan niconfirm ngadto sa iyang show nga “Fast Talk” nga ang duha ka managuyab nagkabuwag na human sa 3 ka tuig nga magkahinigugmaay.

Basin Bet Pod Ni Nimo

Dominic Roque’s phone wallpaper photo is still his ex Bea Alonzo

Bea Alonzo, Dominic Roque confirm ‘end of engagement’; no word on split

Si Alonzo ug si Roque nipadayag sa ilang relasyon niadtong 2021, ug nipahibalo sa ilang engagement human nilabay ang duha ka tuig.

Sa dagan sa ilang relasyon, ang kanhi manag-uyab nishare sa ilang mga fan sa ilang travel and sweet moments sa ilang Instagram accounts ug sa YouTube vlogs.

Bisan pa nga originally nihisgut ug nishare sila sa ilang wedding plans sa publiko, apan nakuha ang interes sa publiko sa “One More Chance” actress human sa usa ka interview sa press na nisulti siya nga wa siyay wedding plans pa. Diin nisulti siya nga “I’ll tell you kapag meron na akong idea. Right now, wala pa.”

Nipadayon pa gyod siya nga siya ug si Roque busy pa sa pagfinalize sa ilang wedding plans.

Pipila ka adlaw human sa maong interview, ang duha niannounce sa ilang panagbuwag.