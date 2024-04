Kaye ‘ugly version’ ni Iza Calzado matud ni DJ Mo: ‘Tanggap ko yun!’

Bisan pa man og malipayon ug kuntento kaayo siya sa iyang kinabuhi karon, miangkon si Kaye Abad nga grabe ang iyang gibati nga insecurities tungod sa iyang kakuwang sa self-confidence.

Nahisgutan ang kabahin sa insecurities ni Kaye atol sa iyang interview kauban si Boy Abunda sa pinakabag-ong episode sa “Fast Talk” nga makita sa GMA 7.

Atol sa maong interview, nangutana si Boy kun makasinati ba gihapon si Kaye og grabe nga insecurities bisan og taud-taud na siya nga mipahuway sa showbiz industry.

“Yes, palagi. Ewan ko Tito Boy, insecure ako!” tubag ni Kaye.

Mura og dili makatuo, nangutana si Boy kun ngano nga insecure si Kaye bisan pa man sa iyang kaanyag.

“Sa height ko, na sabi ko nga magpapa-chiro(practor) ako baka tumaas-taas pa ako kahit 1 inch lang,” sey ni Kaye.

Dugang niya, “magpapa-stretch lang ako ng konti. Sa height ko, insecure ako sa height ko.”

Nahisgutan usab ni Kaye ang gisulti kaniadto ni DJ Mo Twister kabahin sa iyang hitsura nga gitawag niini og “ugly version” ni Iza Calzado.

“Sa itsura ko, yes. Everytime magge-guest ako sa ‘yo, yun talaga yung topic na hindi talaga,” sey ni Kaye.

“I would look at my face in the mirror always na hindi ako pangit, hindi ako napapangitan sa sarili ko.”

“Hindi ko sinasabi na pangit ako, pero hindi ako nagagandahan, hindi ako yung talagang maganda,” dugang niya.

Nanguta si Boy, “If you were to look like someone, who comes to mind first?”

“Iza Calzado,” dali nga tubag ni Kaye nga giuyonan ni Boy, “Ahhh! Beautiful.”

Midugang si Kaye, “Sinabi nga ni Mo Twister yun e, na ako raw ang ugly version ni Iza Calzado.”

“At sinabi ko kay Iza Calzado yun, at tatanggapin ko yun. At least ugly version.”

Mitubag si Boy, “Pero, I was about to tell you na magkahulma halos ang kulay. Merong datingan na ganu’n, e.”

“She’s a beautiful, beautiful woman inside and out,” dugang niya.