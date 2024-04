Angelica Panganiban, Gregg Homan nagpakasal og usab sa Siargao

Sa ikaduha nga higayon, gabinaylo-ay og “I do” sila si Angelica Panganiban ug Gregg Homan niadtong Sabado, Abril 20, sa usa ka beach wedding nga didto gipahigayon sa Siargao.

Una nga gikasal ang duha sa United States niadtong Disyembre o upat ka buwan na ang milabay.

Kauban nila sa Siargao ang ilang mga pamilya ug celebrity friends, basi sa Instagram post sa photographers nga sila si Nelwin Uy ug Pat Dy.

Makita sa mga hulagway nga kuha ni Nelwin sila si Angelica ug Gregg sa ilang “first of many kisses” isip bag-o nga kinasal.

View this post on Instagram A post shared by Nelwin Uy Photography (@nelwinuyphoto)

Sa iyang post, miingon si Pat nga ang kasal puno kaayo sa paghigugma ug “chillest vibe” ug enjoy gyud kaayo ang tanan nga mitambong “from start to finish.”

“The sun and cool breeze kept everyone staying fresh the whole afternoon. What a day… Time to party,” dugang ni Pat.

Sheer white wedding dress

Gwapa kaayo ang bride nga gasul-ob og simple sheer white wedding dress nga dunay thin straps ug thigh-high slit sa usa ka kilid. Hipos usab kaayo ang iyang buhok sa usa bun.

View this post on Instagram A post shared by Nelwin Uy Photography (@nelwinuyphoto)

Ang gown ni Angelica gikan sa Spanish bridal house nga Rosa Clara.

Sa laing bahin, si Gregg makita sa usa ka hulagway nga ga sul-ob og cream-colored linen tuxedo kauban ang iyang mga groomsmen.

Para sa reception, nag-ilis dayon si Angelica ug white sun dress nga adunay deep-V nga neckline.

View this post on Instagram A post shared by Rosa Clará Philippines (@rosaclaraph)

Little bride

Ang ilang anak nga si Amila Sabine cute usab kaayo sa iyang little bride outfit nga ruffled gown nga dunay puffed sleeves.

Daghan sa ilang mga higala ang miuban sa kasaulogan sa ilang kaminyo-on. Apil niini sila si Kim Chiu, Bela Padilla, Glaiza de Castro, Anne Curtis, John Prats, Maxine Magalona, Smokey Manaloto, Ketchup Eusebio, Liz Uy, Dra. Aivee Teo, Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo, ug ABS-CBN CEO Carlo Katigbak.

View this post on Instagram A post shared by Aivee Aguilar Teo (@draivee)

“With my forever date to celebrate kambal’s special day with the loves of her lives,” sey ni Anne sa caption sa iyang picture kauban ang iyang anak nga si Dahlia.

View this post on Instagram A post shared by Anne Curtis (@annecurtissmith)

Si John Prats miingon sa iyang post nga siya ang gikuha ang ring bearer sa kasal nila ni Angelica ug Gregg.

“Sobrang saya naming lahat para sa inyo ni @gregg_homan,” matud ni John sa iyang Instagram. “Sobrang saya din ng mga puso namin na makita ang mga ngiti nyo! Mabuhay ang bagong kasal! It was an honor na naging ring bearer nyo ako. Love you.”

Una nga gikasal sila si Angelica ug Gregg sa usa ka intimate ceremony sa California niadtong Disyembre 2023. Gipanganak ni Angelica si Amila Sabine niadtong Septyembre 2022.