60 anyos nga abogada gusto mahimong sunod nga Miss Universe

Usa ka 60 anyos nga abogada og journalist ang gikoronahan nga Miss Universe Buenos Aires karon lang bag-o ug siya ang mo-representar sa ilang lugar sa national competition sa Argentina sa buwan sa Mayo.

Kun iyang makuha ang korona, molahos si Alejandra Rodriguez sa Miss Universe 2024 nga ipahigayon sa Mexico sa buwan sa Septyembre aron adto na usab siya morampa sa entablado sa global beauty pageant.

“I am thrilled to be representing this new paradigm in beauty pageants because we are inaugurating a new stage in which women not only (have) physical beauty but (also a) set of values. I am the first of this generation to start with this,” sey ni Alejandra sa iyang interview sa HOLA!

Breaking stereotype

Laing beauty queen gikan sa Dominican Republic ang gusto usab nga moguba sa stereotype sa maong pageant. Siya si Haidy Cruz, 47 anyos nga health coach ug dunay duha ka anak.

Si Haidy ang kandidata sa Dominican Republic sa Miss Universe 2024.

“Participating in a beauty pageant always fascinated me. However, due to becoming a mother at a young age, I was never able to make that dream a reality. Miss Universe, which promotes inclusion, offered me the chance to pursue my dream. My inner voice urged me to go for it, to experience the journey instead of just hearing about it,” matud pa ni Haidy sa iyang interview sa HOLA! USA.

Age limit

Sa milabay nga mga katuigan, ang Miss Universe pageant modawat lang og mga kandidata nga 18 ngadto sa 28 anyos. Ug kinahanglan nga nagpabilin sila nga single ug wala pay anak.

Apan sa miaging tuig, gitangtang sa mga organizers ang age limit sa tanan nga Miss Universe pageants.

Si R’Bonney Gabriel, kinsa 28 anyos na sa dihang iyang gi-represent ang United States sa Miss Universe 2022, mao karon ang pinakatiguwang nga kandidata nga midaog sa korona.

Atol sa question-and-answer portion sa maong kumpetisyon, gipangutana si R’Bonney kun unsa nga mga kausaban ang iyang gustong makita sa maong global beauty pageant.

Mitubag siya: “For me, I would like to see an age increase because I am 28 years old, and that is the oldest age to compete. And I think it’s a beautiful thing.”

“My favorite quote is ‘if not now, then when?’ Because as a woman, I believe age does not define us. It’s not tomorrow, it’s not yesterday, but it’s now. The time is now that you can go after what you want,” matud pa ni R’Bonney, ang pinakauna nga Filipino-American nga gikoronahan nga Miss Universe.