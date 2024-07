Kris Aquino mobalik na sa Pilipinas aron diri magpasko

Human sa pila ka tuig nga pag-istar sa United States aron sa pagpatambal, nag plano na nga mobalik sa Pilipinas si Kris Aquino.

Matud pa sa iyang kamanghurang anak nga si Bimby, nagplano si Kris sa pagbalik sa nasud sa wala pa ang Pasko.

“My mom is coming home for good in September. Latest is October,” sey ni Bimby sa usa ka interview sa The Philippine Star atol sa usa ka birthday event sa BGC sa wala pa siya mobalik og larga sa US kauban ang iyang Kuya Josh.

READ: Kris Aquino bares ‘abnormalities’ in her blood panels, calls for prayers

Dugang niya, “I’m very happy. She misses her family the most. She misses Tita Ballsy (Cruz) and her sisters.”

Sa dihang gipangutana siya kun maayo na ba ang kahimtang sa panglawas sa iyang inahan, mitubag siya, “Papunta na po.”

READ: Kris Aquino breaks up again with Mark Leviste

“But it will take hard work, hard work talaga. Hard work, dedication, in order [for her] to be healthy po,” sey ni Bimby.

Nahisgutan usab ni Bimby nga sama sa iyang gibuhat sa US, siya na usab ang moatiman unya sa iyang inahan sa pagbalik niini sa Pilipinas.

READ: Kris Aquino: Doktor sa Pilipinas ang bag-o nga boyfriend

‘She’s strong’

Miingon usab siya, “The medicine is hard on her. Pero alam n’yo naman po, fighter si Mama. She’s strong.”

Sa sayo pa, nahisgutan na ni Kris sa iyang interview kauban si Ogie Diaz ang iyang plano nga pagpauli sa Pilipinas aron diri na mamasko.

“Hopefully, sa last quarter ng taon (2024) bago mag-Pasko, I’ll be back in the Philippines,” storya pa ni Kris sa dihang gibisita siya ni Ogie sa iyang pinuy-anan sa Orange County, California.

Sey ni Kris, “And it really depends, kasi may mga pagdadaanan akong mga test (at) isa du’n ‘yung MRI (magnetic resonance imaging) with contrast dye.”

“May fear ako kasi the last time I had that done was way back 2019. Ang mga allergy nag-e-evolve and in-assure naman ako na kaya ko raw and na-survive ko ‘yun.”