Jude Bacalso wa pasayloa sa mga netizen: Dinamay pa sangkabaklaan!

Wa kuno mafeel sa mga netizen ang gihimo nga pagsorry sa transwoman sa iyang gibuhat nga pagsilot kuno sa usa ka waiter nga nitawag niya ug “SIR.”

Mao nga sa pag-isyu sa Cebu-based personality nga si Jude Bacalso og public apology kabahin sa nahitabo, mao rag nabungol ang madlang pipol ug nipadayon pa sila og grabe nga pagbira ngadto ni Bacalso.

Matud pa sa mga nakabasa sa pagpangayo niya og pasaylo sa nahitabo nga insidente kung diin gipabarog niya og kapin duha ka oras ang maong waiter sa usa ka restaurant sa Cebu, nga wa nila mafeel ang sinsiredad sa miyembro sa LGBTQIA+ community.

Para sa mga netizen, di pa igo ang iyang pagsorry sa waiter, sa mga tag-iya ug staff sa maong restaurant diin nahitabo ang insidente. Mao ni ang uban sa mga comments sa mga netizens sa post sa Bandera ug CDN Digital.

“How does the manager of the restaurant allow it. Ung manager no sense of responsibility dn.”

“Raya Chim kilala ng customer ang manager, based sa press release nya. Soooo what????Does not give him reason to treat the waiter that way.”

“Sir yes sir. jusmio marimar sir wag mo hingin ang respeto na hindi naman nababagay ibigay para sayo dinamay mo pa ang sangkabaklaan. Maliit na bagay lang yung tawagin kang Sir which is true naman, Sabi nga ni Vice you can call me anything kung saan ka mas komportable ok lang sa akin. Pero eto jusmio how disgusting.”

“Yari ka sir. Kahit mag-apologize ka pa sir, batik na sa katauhan mo ang iyong ginawa sir.”

“Di nyo dapat siya i judge! Grabe kayo! We should hear the other side of the story. The left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly one two three. Clean little hands are good to see.”

“Kahit ako sir itatawag ko sayo eh ksi sir ka nmn talaga… ibbgay ko lang ang salitang maam kapag babae kaharap ko sorry ha pero yun ang opinyon ko …I will never call you maam..khit ipatawag mopa ako sa supreme court.”

“Zhai Marcus Iruma gusto ko Ang paninindigan mo sir. Iyong Ang Tama. Bakla tas magiging she. Patawa talaga.”

“Zhai Marcus Iruma ok lng kung mukhang babae n malambot ang mukhA, eh kung malapad n nga at matigas p mukha, juice colored.”

“You can never do that to everyone….you are lucky that the guy doesn’t know his own right also…or else.”

“Dpt accountable din ung manager/ supervisor why did they allow na ganyanin ung empleyado nila ng customer lng ?! Sila ang dpt mag protect s mga empleyado nila tma man or mali ang sitwasyon. If i were employee nmn i will not follow HIM no.1 di kita boss, 2. ano ko bata na pptayuin mo dhil nag kmali? 3. mg reklamo ka s manager ko professionally iaddress nila kng ano ang mali ko due, memo, termination etc. 3. Di dhil tingin mo angat ka mamamahiya ka ng kapwa period.”

“Kung ako yan; Balakajan sir may work pa ako tigilan mo ako sa kaartehan mo marami pa akong hugasin. Syaka hello nalito lang ako perfect ka? As if naman matatanggal ako dahil lang tinawag kitang sir SIR.”

“Grabe naman un. Sino ba ba ung tao na un kala mo nman kung sino makaasta at makapahiya sa tao. Tinawag ka lang na sir ganun na ginawa mo malamang kaya ka nya tinawag na ganun dahil un ang tingin nya sayo. Kung respeto ang gusto nga makuha well hindi pde ibigay kasi hindi rin sya marunibg rumespeto.”

“Ksp.nagpapasikat.!!!!! Saan Banda ba Ang Ganda mo Teh!? Para tawagin Kang ma’am.!!!! Swerte mo Lang .masyado ngang magalangbAng crew na Yan.pag yan ay may maraming alam sa batas .umalis na Yan agad sa harap mo pag katapos Kang sabihan Ng Sir!!!! Paano kaya Yan Kung pareho nyang LGBT/ at Gay Ang nag serve sa kanya ? At mas maganda pa sa kanya ? Magagawa din kaya nya Yan !? Hahaha sobrang mapagmataas at feelinnnng owner / entitled din !!!!! Nandamay pa Ng sangkabaklaan !!!! Pwde mo Namang I correct Yan in a nice way too!!!”

Abli kanunay ang CDN Digital ug Bandera sa tubag ni Jude sa mga taw nga nagpadayon nga nibira kaniya.