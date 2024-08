Kaye Abad sa issue nila ni Daniel Padilla: ‘Mahilig sa tita?’

Gikataw-an lang sa celebrity couple nga sila si Kaye Abad ug Paul Jake Castillo ang giingon nga pagka-link ni Kaye kang Daniel Padilla.

Mibinoang pa gani si Kaye nga wala siya kahibaw nga maibogon diay si Daniel og mga babaye nga mas edaran kaysa niya.

Nahisgutan ang issue mahitungod kang Daniel atol sa ilang interview kauban ang broadcast journalist Karen Davila. Ila usab nga gi-istoryahan ang ilang kinabuhi sa Cebu, diin layo kaayo sa limelight.

“Mas tahimik. Walang issue. Walang nangingialam,” sey pa ni Kaye.

Atol sa maong interview, mihirit si Paul Jake mahitungod kang Danaiel.

“Daniel Padilla, ‘di ba?” matud niya nga mipakatawa sa iyang asawa ug kang Karen.

“Akalain mo ‘yon si Daniel, mahilig sa tita,” tubag ni Kaye nga gitawag ni Paul Jake og “cougar.”

“Alam mo bilib ako natatawa na lang [siya],” matud pa ni Karen nga nagpasabot kang Paul Jake.

“Oo, nu’ng lumabas ‘yung issue, sabi niya pa, ‘Wala ba akong picture with Kathryn (Bernardo) diyan? Sabi ko, ‘Bakit?’ Kasi magpo-post daw siya ng, ‘Pare, you take mine, I take yours,’” sey ni Kaye samtang nagkatawa.

Sa dihang migawas ang issue mahitungod nila ni Daniel, miingon kuno si Paul Jake, “Don’t I have a picture with Kathryn?” I said, “Why?” He said he would post something like, “Buddy, you take mine, I take yours.”

Miingon ang “Tabing Ilog” actress nga pareho sila ni Paul Jake nga dili seloso ug dili pud nila batasan ang mohatag og importansya sa mga rumors.

Gikasal sila si Kaye ug Paul Jake niadtong Disyembre 2016 ug duna na silay duha ka anak nga lalaki. Nagsugod ang ilang relasyon sa pagpanaghigalaay.

Sa laing bahin, nakugang ang showbiz industry sa dihang migawas ang balita sa milabay nga tuig sa panagbuwag nila ni Daniel ug Kathryn Bernardo.

Daghan ang naduhig sa maong issue apil na si Kaye ug sila si Andrea Brillantes ug Gillian Vicencio.

Karong bag-o lang, migawas ang balita sa pagka-link ni Daniel sa kanhi “Pinoy Big Brother” housemate nga si Amanda Zamora. Apan giklaro sa iyang amahan nga si San Juan City Mayor Francis Zamora nga dili tinuod ang maong issue.