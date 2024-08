Ruffa nakahilak sa pagbiya ni Venice aron moeskwela sa US

Super cry ang celebrity mom nga si Ruffa Gutierrez sa pagbiya sa iyang anak nga si Venice aron adto moeskwela og kolehiyo sa United States.

Makita sa iyang Instagram ang emosyonal kaayo nga si Ruffa samtang naghatud sa iyang anak sa airport.

“Today, my youngest daughter, Venice, will spread her wings and begin a new chapter in her life as a university student,” sey sa caption sa kanhi beauty queen.

Miangkon si Ruffa nga lisud kaayo ang pagpanamilit kang Venice mao nga midangoyngoy gyud siya og pila ka oras.

Apan bisan pa man niini, miingon si Ruffa nga super proud siya nga anam-anam na nga nakab-ot sa iyang kamanghuran nga anak ang iyang mga damgo.

“Saying goodbye is so difficult! I’ve been ugly crying for an hour now but I know that you will be chasing your dreams while forging new friendships,” sey ni Ruffa sa iyang post nga iyang gibutangan sa hashtags nga “sad but proud mom” ug “empty nester.”

Apil sa iyang post ang pahimangno ni Ruffa sa iyang kamaguwangan nga anak nga si Lorin nga unta bantayan niini ang iyang igsoon nga iya nang ikauban sa US.