Regine mibahad sa nagpakatap og fake news nga gabuwag sila ni Ogie

Mikatap karon sa social media ang balita nga gibiyaan na ni Regine Velasquez ang iyang bana nga si Ogie Alcasid tungod kay dunay kini kabit.

Ug matud pa sa maong chika nga gusto na og divorce ang Asia’s Songbird.

Apan giklaro ni Regine nga fake news ang maong Facebook post nga dunay caption, “Regine Velasquez Pinaasikaso na Divorce Papers nila ni Ogie Alcasid matapos ng Pagtataksil!”

Mibahad usab siya sa kung kinsa man ang nagpakatap sa sayop nga balita.

Una na nga gi-klaro ni Ogie nga walay kamatuoran ang maong FB post. Iya usab nga gi-awhag ang madlang pipol nga dili dayon motuo sa ilang mga mabasahan o makita sa social media.

Fabricated stories

“This post was sent to me. It is so sad that the owner would spread rumors about our marriage that is so sacred to both me and my wife and fabricate stories about our supposed separation. I report po natin ito.”

Sa episode sa “It’s Showtime” niadtong August 24, nag-celebrate si Ogie sa iyang ika 57 nga adlang natawhan.

Human sa iyang production number, gitawag sa iyang mga co-hosts si Regine ug ang ilang anak nga si Nate aron sa paghatag og birthday message.

“Gusto ko lang maging successful yung ginagawa niyang project with other people, kasi as a producer siya,” sey ni Regine.

“Ang prayers ko ay sana hindi siya mapagod dahil ang dami niyang ginagawa. Meron siya every day, nagpo-produce pa siya, then he continues to write songs, he continues to reinvent his song, he continues to reinvent himself.”

“In this business, it’s hard to be relevant, and I think my husband can do that kasi nga he’s not afraid to reinvent himself.”

‘Maghintay ka diyan’

Dugang niya, “So honey, I’m very, very proud of you and I’m very proud of the work you do. Congratulations, mahal. I love you very much.”

Human niini, nahisgutan ni Regine ang kabahin sa chika nga gabuwag na sila ni Ogie.

“By the way, gusto ko lang semplakin yung nagsasabi na naghiwalay kami. Maghintay ka diyan, ha. Maghintay ka.”

“Kasi alam niyo, mga kaibigan, marriage is difficult. Marriage is already difficult the way it is.”

“Pero meron pang mga tao na, who’s trying to make it more difficult for us, hindi po yun maganda. Parang pinapanalangin niyo na magkahiwalay kami. Hindi po kami maghihiwalay, ever, because we love each other,” dugang ni Regine.

“Our marriage is not perfect, but for me, it is really. It’s not perfect, siyempre may mga issue-issue naman pero gusto ko pong sabihin na napakabait po ng asawa ko.”

“Alam niyo kung paano ko alam na mabait siya, because he is God-centered. Ang focus niya ay kay God kahit marami siyang ginagawa.”

“Hence, ako po yung nagbe-benefit doon kasi dahil mahal na mahal niya ang Panginoon, mabait at mabuti siyang asawa sa akin at tatay sa aming mga anak.”