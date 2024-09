Erwan gibandera ang mga hulagway nila ni Anne: Marked safe!

Proud kaayo nga gibandera sa food content creator nga si Erwan Heusaff ang ilang nga litrato sa iyang asawa nga si Anne Curtis.

Makita sa mga litrato nga iyang gi-share niadtong Septyembre 7 nga malipayon nga nagkaon ang social media personality kauban ang “It’s Showtime” host sa usa ka seafood restaurant sa Singapore.

“Marked safe,” gisuwat ni Erwan nga caption sa iyang post.

Sa comment section, midugang siya, “Anne and I have never really posted much about each other online, it’s just how we are. We don’t feel the need to prove anything to anyone.”

Iya usab gipahinumduman ang mga netizens nga pirmi nga magbinantayon og dili dayon motuo sa bisan unsa nga ilang mabasa sa social media.

“But everyone has to work on being less gullible online, information can be weaponised. This wasn’t a big deal, but imagine its something that has real word repercussions,” sey ni Erwan.

Miingon si Erwan nga bisan pa man og daghan og views ang usa ka video, wala kini magpasabot nga tinuod na kini.

Karong bag-o, nanggawas ang chika sa panagbuwag kuno nila ni Erwan ug Anne human makamatikod ang usa ka netizen nga wala siya mag sul-ob sa iyang wedding ring.

Naapil usab sa maong isyu ang manghod ni Anne nga si Jasmine nga mao kuno ang nagsulti nga third party ang rason sa ilang panagbuwag.

Si Jasmine kuno ang nanabi nga dunay lain nga karelasyon si Erwan.