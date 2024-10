Olivia Rodrigo concert ticket gibaligya og P46 mil, scalper sikop

Ang usa sa mga fan sa international singer-songwriter nga si Olivia Rodrigo dunay panghitabo nga di niya makalimtan sa dihang nipalit siya ug mga ticket sa “GUTS” concert nga nibalor og P46,000.

Duha kuno ka ticket sa di pa lang dugay nga nahuman nga concert ni Olivia Rodrigo ang napalit sa usa ka fan nga ginganlan og Killa Kush sa usa ka scalper. Mao nga nakabayad gyod siya og P46,000.

Ang original price lang sa ticket sa “GUTS” concert tour kay P1,500. Mao nga dako gyod kaayo ang patong sa maong scalper sa gituohan nga usa ka Singaporean fan ni Olivia Rodrigo.

Gidakop ang suspect sa gawas sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan apan wa kuno kini mapriso. Kini base sa report sa “24 Oras.”

Wa man god kunoy ordinansa ang Bocaue batok sa mga scalper nga mopatong sa presyo sa usa ka ticket sa mga concert ug iba pang events didto sa probinsiya.

Mao ang nahitabo, gisultian na lang sa mga pulis didto nga iuli na lang ang kwarta sa biktima. Human niini, sa dihang nahibaw-an kini ni Killa Kush, ningadto dayon ang maong fan nga gikan pa sa Singapore, sa police station diin gida ang scalper.

“Pagdating ko doon, nandu’n siya kasama ‘yung mga pulis. Naka-off pa ‘yung cellphone niya. Tapos sabi ng pulis, ‘sige, i-on mo na ‘yung cellphone. Tsaka ibalik mo ‘yung pera.’ So, nag-bank transfer siya tapos ibinigay ‘yung tickets,” matud pa ni Killa.

“Sobrang apologetic ng scalper na sabi ko, ‘sige, bayaran kita P1,500 for each ticket.’ So, P3,000.

“Pero sabi ng police, ‘Hindi, masama talaga ‘yung ginawa niya. Kasi binibenta ‘yung ticket na binili mo na to other people for 15,000 pa,’” nisugilon si Killa nga nakatan-aw pa pod sa concert bisan sa nahitabo.

Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Manuel De Vera, hepe sa Bocaue Police Station, nga “Lahat ng concert, pinupuntahan niya para kumita. Allegedly businessman.”

Niingon pa si De Vera nga, “Ang sinabi niya agad is willing naman daw siyang ibalik ‘yung payment para lang matapos na ‘yung issue. At hindi naman daw niya pinilit na bilhan o ibenta ‘yung kaniyang tickets doon po sa kay madam.”

Samtang, sa interview pod sa “24 Oras” kay Atty. Sherwin Tugna, vice mayor sa Bocaue, nagplano sila nga mopasar og ordinansa batok sa mga scalper ug uban pang parehas ani nga modus.

“Pag-uusapan namin ito sa Sangguniang Bayan ng Bocaue to protect the consumers, to protect the Bukawennyos kahit na may risk na ma-question ang constitutionality nito.

“‘Yung State kasi hindi puwedeng mag-intervene between a buyer and a seller basta pareho silang nag-agree,” matud pa niya.

Ang gikita pod sa “GUTS” concert ni Olivia sa Pilipinas kay gihatag niya sa Jhpiego, usa ka organisasyon nga mohatag og healthcare assistance sa mga babaye.