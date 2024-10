Alden mihatag og singsing kang Kathryn: ‘Nag-extra effort lang’

It’s confirmed!

Gihatagan sa aktor nga si Alden Richard og singsing ang iyang on-screen partner nga si Kathryn Bernardo.

Apan iyang giklaro nga dili ni birthday gift para kang Kathryn, apan hulip sa iyang singsing nga nawala.

“We came from a party of a friend tapos the next day nag-message lang sa akin si Kath na she lost her ring,” sey ni Alden.

Giklaro usab ni Kathryn nga “health ring” ang gihatag ni Alden nga daku kaayo og tabang sa pag-monitor sa iyang vital signs aron matarong ang iyang pagkatulog.

Mi-singit si Alden, “Nag-extra effort lang naman tayo ng konti.”

Apan sa wala magdugay nakit-an ra pud kuno ni Kathryn ang iyang nawala nga singsing mao nga duha na ang iyang health ring sa pagkakaron.

“So naging dalawa na. Ewan ko na lang ‘pag hindi pa ma-monitor ang health ko nito,” binoang pa sa aktres.

‘Very Deep’

Apan bisan pa man sa iyang ka sweet, wala pa gyud moklaro si Alden kun nangulitaw ba siya kang Kathryn.

Sa usa ka interview kauban si Boy Abunda, miingon siya nga “very deep” ang ilang koneksyon ni Kath sa pagkakaron.

“‘Yung meron po kami ni Kathryn ngayon…is I should say, really deep and since I got the chance to really her now personally, ang dami ko pong na-discover sa kanya or similarities and differences on how we view life.”

Dugang niya, “And sobrang na-a-appreciate ko po ‘yung mga bagay na ino-open up niya sa akin –welcoming me to her life, and of course, na-meet ko rin ‘yung family [niya].”

Makita pag-usab sila si Alden ug Kathryn sa “Hello, Love, Again” nga ipagawas na sa mga sinehan karong Nobyembre 13.