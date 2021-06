Maris wala pang balak magpakasal kay Rico: At 23, marami pa akong gustong marating

Sa edad na 23, walang-wala pa sa isip ng Kapamilya actress na si Maris Racal ang mag-asawa at magkaroon na ng sariling pamilya.

Naging hot topic muli ang dalaga sa mundo ng showbiz at sa social media nang aminin niya kamakailan sa presscon ng “Maalaala Mo Kaya” na magdyowa na nga sila ng OPM singer-songwriter na si Rico Blanco.

Isa si Maris sa mga bibida sa two-part Father’s Day episode ng “MMK” na may titulong “Finding Papa” at dito nga natanong ang actress-singer kung kumusta na ang buhay niya after seven years sa entertainment industry.

“Nakakatuwa kasi nu’ng bago pa ako, wala akong connections, wala akong kilala sa showbiz so everything is new to me and every time na umuuwi ako sa bahay namin or sa Davao lagi akong tinatanong ng parents ko.

“‘Kumusta? Kumusta work mo? At kung anu-ano ang nangyayari off-cam. But now, I think seven years na ako sa showbiz tapos parang naging part na siya ng life namin.

“Nasanay na sila na ito ang work ko so wala na yung gaya ng dati na laging nagtatanong. Parang nasanay na talaga kami. I’m really focusing on making myself better para maraming makatrabaho pa,” pahayag ni Maris.

At tungkol nga kay Rico na mas matanda sa kanya ng 25 years, nilinaw ng aktres ang tsismis na ready na raw silang dalhin sa next level ang kanilang pagmamahalan.

Wala pa raw sa mga priorities niya ang ganitong bagay, “I guess for a 23-year-old lady, of course marami pa akong hinahanap sa buhay ko. At 23 marami pa akong roles na gusto matupad, and of course lagi ko namang hinahanap yung satisfaction.

“Though na-a-achieve ko naman siya, hindi naman tayo nagiging satisfied na parang magse-settle down ka na. We’re always aiming to be better and be greater.

“Para sa acting, I want to work with a lot of actresses pa I look up to. Sa music naman I want to release more songs na mas makaka-tap ng madaming tao.

“As a person, I think masasabi ko talaga na I’m not perfect and ang dami ko pang aspect na kailangang baguhin sa sarili ko and I’m slowly learning.

“Palagi naman ako nagli-learn about myself and nasu-surprise ko na lang yung sarili ko na kaya ko pala ito gawin, kaya ko pala mag-react ng ganito, and may mga times din na mali yung reaction ko kaya lagi kong binabantayan yung sarili ko and really know para I can change that,” mahabang paliwanag ni Maris.

Aniya pa, madali silang nagkaintindihan ni Rico, lalo na pagdating sa music, “I think it just comes naturally. Walang study, walang perfect formula for it. Pero if you get each other then automatic na yung connection, yung attraction or whatever you call that.

“Minsan kasi may songwriter ka na mami-meet na hindi mo kapareha ng ways, hindi mo kapareha ng technique. Nagkataon lang medyo pareho kaming dalawa that’s why ang bilis namin nakuha yung writing ng isa’t isa.

“Before kasi nag-meet kami through that and then nung nagkaintindihan na, that’s when the music happened,” pahayag pa ng dalaga.

Mapapanood na ang Father’s Day episode ng “MMK” ni Maris kasama si Cris Villanueva at sa direksyon ni Jerome Pobocan sa June 12 at June 19, 9 p.m. sa Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live YouTube channel, ABS-CBN Entertainment Facebook page at iWantTFC.