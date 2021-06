Derek hindi inaagaw si Elias kay John Lloyd: Mabuti siyang tatay at wala kaming isyu

WALANG balak ang Kapuso hunk na si Derek Ramsay na palitan si John Lloyd Cruz bilang tatay ni Elias Modesto.

Iyan ang pinagdiinan ni Derek nang sagutin ang isang netizen na nag-post ng malisyosong komento sa birthday greeting niya sa Instagram para sa anak nina Lloydie at Ellen Adarna.

Ibinahagi ni Derek sa kanyang IG followers ang litrato nila ni Elias habang nagba-bonding sa swimming pool. Aniya sa caption, “Happy birthday babiguling! Love ya buddy!”

Ayon sa isang nag-comment, dapat daw pasalamatan ni John Lloyd si Derek sa pagiging mabuting stepdad kay Elias. Nakasisiguro raw siya na kahit magpakasal na ang aktor at si Ellen ay magiging maayos ang buhay ng kanyang anak.

Sinagot ni Derek ang netizen at dumepensa kay Lloydie, “Bro that’s not nice. JL is a good father to Elias.”

Bukod nga rito, may isa pang IG follower si Derek na nagsabi na huwag daw masyadong pumapapel ang Kapuso hunk kay Elias dahil baka hindi niya alam nasasagasaan na pala niya ang ego ni John Lloyd bilang tatay.

Komento ng netizen sa mga photos nina Derek at Elias, “Na sau na nga c ellen pati ba nmn c elias?”

Sagot sa kanya ni Derek, wala naman daw isyu sa kanila ni John Lloyd kaya tigilan na sana ang pang-iintriga sa kanila dahil hindi rin ito maganda para kay Elias.

Sabi ni Derek, “Sorry but that’s such an awful thing to say. JL and I have no issues. He is a great father to Elias and I am not trying to replace him as the (father) of Elias.

“Ellen is my fiancé and I love both of them very much,” aniya pa na sinang-ayunan naman ng ilan sa kanyang fans at socmed followers.

Samantala, sa isa pang Instagram post ni Derek tungkol sa Spider-Man-themed party ni Elias, nag-message naman si Ellen. Aniya, “We love you soooo muccchhh!”

Tugon naman ni Derek, ang kanyang fiancée at anak nitong si Elias at ang panganay niyang si Austin ang talagang nagpapaikot at nagpapasaya ng buhay niya ngayon.