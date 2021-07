Gaano na kayaman si Heart? ‘Not crazy, crazy rich…maabilidad ako’

GAANO na nga ba kayaman ngayon ang Kapuso actress at fashion icon na si Heart Evangelista?

Yan ang tanong ng isang netizen sa misis ni Sorsogon Gov. Chiz Escudero sa kanyang “Charaught Chikahan Moment” paandar sa Instagram.

Muling nakipagchikahan ang aktres sa kanyang fans and supporters at game na game na sinagot ang ilan sa mga controversial queations ng netizens, kabilang na nga ang diretsahang tanong na, “Gaano po kayo kayaman?”

Tugon ni Heart, “Not crazy, crazy (rich) that’s for sure but what’s mine is mine. I work hard – damn I do!”

“Maabilidad ako! I have dreams and I will pray hard and work hard to get it if not close to it,” dagdag pa ng Kapuso star kalakip ang kanyang sosyal na sosyal na selfie photo.

Hindi naman nakapagtataka kung super rich na si Heart ngayon. Bukod kasi sa kanyang mga naipundar na properties, may mga naitayo rin siyang mga negosyo na katas ng 24 taong pagtatrabaho niya sa showbiz.

Sa isa niyang vlog, nabanggit ng aktres na noong kasagsagan ng kanyang showbiz career ay nakakatapos siya ng tatlo hanggang apat na teleserye sa isang taon.

Natatandaan pa raw niya noon na dalawang linggo lamang ang ibinibigay sa kanya ng management para makapagpahinga at pagkatapos nito ay sabak na uli siya sa trabaho.

Very soon, mapapanood na uli si Heart sa upcoming Kapuso romantic-drama series na “I Left My Heart in Sorsogon” with Richard Yap and Paulo Contis.

Samantala, may nagawa rin isang international film ang misis ni Chiz na magpi-premiere sa China at Los Angeles. Yes, after six years ay muli ngang mapanonood sa big screen ang tinagurian ding Kapuso Queen of Creative Collaborations.

“I made a movie that was filmed in China that I’m very proud of. The release is still being planned but it will be premiered in China and L.A. Hopefully, soon,” sey ng aktres sa isa niyang IG story.

Ipinost din niya ang litratong marumi ang kanyang mukha at gulo-gulo ang buhok habang makikita sa kanyang background ang sala-salabat na mga kable. Malamang, kuha ito sa binabanggit niyang pelikula.

“You’ve never seen me like this. Even me, I’m shocked, kapag napapanood ko ‘yung sarili kong ginagawa ‘yung ginagawa ko,” pahayag ni Heart sa isang panayam.

Kung matatandaan, taong 2015 pa huling napanood sa pelikula ang aktres, siya ang gumanap bilang Ka Tenny Manalo sa pelikulang “Felix Manalo” na pinagbidahan ni Dennis Trillo.