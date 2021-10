Beatrice Gomez bet maging action star; willing gumawa ng stunts kahit walang ka-double

PANGARAP pala ni Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez na maging action star kaya pala nahilig siya sa sports para pampalakas ng stamina niya bukod pa sa kailangan ito para ipagtanggol ang sarili.

Nalaman namin ito sa guesting niya sa “Magandang Buhay” kung saan na-reveal na nag-aral siya ng boxing, kickboxing at karate do.

“Part of it [kaya ako nag-aral] kasi women po are very vulnerable to harassment so for me, to empower myself ginawa ko po ‘yung martial arts at other than that, exercise, that’s one reason why I did it din,” paliwanag ni Beatrice.

At dito na nabanggit ng guest co-host nina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal na si Ogie Diaz na sana mapanood ng mga taga-“Ang Probinsyano” ang panayam kay Bea at kung puwede siyang i-guest.

Natawa naman ang dalaga kay Ogie, “Yes why not?”

Sundot ni Ogie, ‘Ikaw ba gusto mong mapabilang sa Ang Probinsyano?’

“Of course, willing po ako kahit walang stuntman gawin ko po sarili ko (stunts),” tumatawang sabi ni Beatrice.

Nagulat ang tatlong hosts, ‘walang double?’ tanong ni Ogie.

“Yes! Something new,” sambit ulit ng pambato ng Pilipinas sa nalalapit na Miss Universe 2021 na gaganapin sa Eilat, Israel sa December 13 kung saan makakalaban ni Beatrice ang mahigit 80 countries all over the world.

“Gusto ko pong maging action star!” diin ni Beatrice nu’ng tanungin ni Ogie kung gusto niyang maging artista.

“Mga tipong Gal Gadot (gumanap na Wonder Woman) ganyan,” sabi pa ni Beatrice.

Naging Miss Israel si Gal Gadot noong 2004 at sa bansa nito gaganapin ang Miss Universe 2021, isa kaya siya sa hurado?

Anyway, nabanggit naman ni Ogie bilang talent manager na tama lang na maging action star si Beatrice kung desidido siyang pasukin ang showbiz para mapaiba naman sa mga babaeng magaganda ngayon na pawang leading ladies ang pigura.

“Puwede siyang sumikat din (artista) kasi ang dami niyang kayang gawin na napapanagumpayan niya, ‘yan importante ‘yan. Dapat kung gusto mong maging artista dapat kakayanin mo ‘yung mga pagsubok dito. E, hindi pa nag-aartista ang dami ng alam,” pahayag ni Ogie.

Samantala, kamakailan ay naging laman ng balita si Beatrice dahil sa viral photos nitong may ka-holding hands siyang lalaki na kaibigan ng girlfriend niyang DJ na si Kate Jagdon.

Ayon sa mga naglabasang balita ay ipinagkatiwala ni Kate sa guy friend niya ang sumundo o maging kasa-kasama ni Beatrice dito sa Manila. Maraming ispekulasyon na “hiwalay” na ang dalawa pagkalipas ng pitong taong relasyon.

Pero may mga nagsabing gawa-gawa lang ang tsismis kaya dedma ang magkarelasyon at kanina sa “Magandang Buhay” ay binati ni Beatrice ang girlfriend niyang si Kate ng buong pagmamahal.

“To Kate, I love you so much! And you know that you’re the reason why I was able to come out of my shell. You pushed me way pass my limits and you believe in me even when I did not believe in myself. So, thank you so much for doing that and you know how much I love you!”

Nagtanong naman kami kung kailan kinunan ang episode na ito ng Magandang Buhay, “last week ang taping.”

Sa madaling salita wala pa ang tsikang hiwalay na sina Beatrice at Kate nu’ng nag-guest siya sa MB last week at ngayong linggo lang pumutok ang balita.

Anyway, anuman ang totoo sa isyung ito ay sigurado kami, after ng stint ni Beatrice bilang Miss Universe Philippines o baka nga siya pa ang tanghaling Miss Universe 2021 ay papasukin niya ang showbiz.