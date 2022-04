Baron balik sa pagtoma, asawang si Jamie napuno na: Grabe ang pag-relapse niya lately kaya magpapa-rehab daw siya uli

HINDI na naman napigilan ng magaling na aktor na si Baron Geisler ang sarili na uminom at maglasing na naging sanhi ng pag-aaway nila ng asawang si Jamie Evangelista.

Kinumpirma ni Jamie na nagkakaroon ngayon ng “relapse” ang kanyang mister dulot ng dati nitong bisyo — ang matinding pag-inom ng alak.

Kamakailan lamang ay na-headline na naman si Baron matapos mag-viral last week sa social media ang video kung saan mapapanood ang pag-aaway nila ni Jamie.

Dito, makikitang tinatalakan ni Jamie si Baron dahil naglasing na naman ito kahit na may trabaho kinabukasan. Maririnig din ang pagbanggit ni Jamie ng “sugar mommy” daw ng asawa.

Inihagis din niya ang isang water jug kay Baron kaya natapon ang lamang tubig nito sa kama. Sabi ni Baron sa asawa, “Sino ang kailangan i-rehab?”

Burado na ang video ni Baron pero marami na ang nakapanood nito, kabilang na riyan ang talent manager at vlogger na si Ogie Diaz. Nag-message raw sa kanya si Jamie tungkol sa issue.

Inamin sa kanya ni Jamie na nagkakaroon ng “relapse” ang aktor dahil sa dati nitong bisyo na naging dahilan ng pag-aaway nila nitong nagdaang Sabado, April 2.

“Last Saturday, uminom siya knowing may trabaho siya sa Manila on Monday. We were scheduled to leave Sunday morning, pero obviously we missed the flight kasi nga umiinom siya.

“May friend siya, yung tinatawag kong ‘Sugar Mommy,’ kasi she picks him up and kinukunsinti pag-inom niya and dinala siya sa hotel.

“He messaged me na he was ready to fly na Sunday night, pero when I went to the hotel umiinom pa rin. Kaya nagalit na ako kasi ilang ticket na ang nasayang.

“I’ve been very patient and forgiving for how many years so napuno na siguro ako,” lahad ni Jamie.

Una raw silang nagkainitan noong sabihan niya si Baron na magpa-detox sa rehab. Kasunod nito, nag-post na nga ng video si Baron sa Facebook.

Grabe na raw ang pag-relapse ng aktor nitong nagdaang mga araw, sa katunayan tatlong araw daw nag-inom si Baron na nagresulta sa depression nito.

“Tumawag ako ng taga-Rehab para maka-detox siya doon a few days and ma-resched ang dubbing sa Manila. But he got so paranoid. Nag-video siya, I guess, to seek sympathy.

“Anyway, I apologize for my inappropriate behavior dun sa video. I’m still hoping and praying na ma-overcome niya talaga ang addiction niya sa alcohol in God’s perfect timing,” ang pahayag pa raw ni Jamie kay Ogie.

Naikuwento rin niya na noong December, 2021 ay may nangyari rin sa kanila na aniya’y medyo traumatic para sa mga anak nila kaya sinabihan niya si Baron na huwag nang uminom sa bahay nila sa Cebu.

Sa ngayon ay nag-uusap pa rin sila ng asawa na nagtungo raw sa Bulacan kasama ang kaibigang Amerikano na tumutulong din sa mga alcoholic.

Nag-promise naman daw sa kanya si Baron na muling magpapa-rehab, “Intindihin na lang natin kasi may chemical imbalance na talaga siya. Pero he also has to help himself.”

Noong April 4, nagbahagi ang aktor ng cryptic post sa Facebook kung saan nag-sorry siya at inaming isa siyang “terrible person.”

Ikinasal sina Baron at Jamie noong Sept. 12, 2019 sa pamamagitan ng isang civil ceremony sa Quezon City Hall. Si Jamie ay isang psychologist na nakilala ni Baron sa rehab center sa Cebu noong 2018.

