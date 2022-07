Alexa Miro inaming close kay Sandro Marcos: Actually almost 5 years na

AMINADO ang aktres na si Alexa Miro na super close sila ni Ilocos Norte 1st District representative na si Sandro Marcos.

Sa interview ni MJ Marfori sa aktres, isa sa mga naitanong kung istrikto nga ba ang kongresista kapag mayroon siyang sexy production number.

“As a friend? As a friend hindi naman,” natatawang saad ni Alexa.

Aniya, suportado daw siya ng binata sa kanyang career at nagbibigay rin ito ng mga advice sa kanya.

Very supportive plus he also shares tips with how I should go about my career pathing. Parang nagbibigay lang din siya ng advice na, ‘Should you go down this path? Maybe you should limit this. Or maybe you can excel more in this area’,” kwento ni Alexa.

Mukhang alam naman ng aktres ang mga kumakalat na balita maging ang mga paparazzi na nakakalat sa paligid ngunit sinabi niya na talagang close sila ni Sandro.

“Super close kasi kami talaga. Matagal na [kaming magkaibigan] actually almost 5 years na now,” pagbabahagi pa ni Alexa.

Sa kabila ng matagal nang pagkakaibigan ay mas naging close raw ang dalawa noong August 2021.

Bukod pa rito, nakilala na raw personally ni Alexa ang mga magulang ni Sandro na si Pangulong Bongbong Marcos at asawang si Liza Araneta-Marcos pati na rin ang buong pamilya nito.

Unang na-link ang pangalan ng aktres sa politiko matapos itong ma-post ni Lolit Solis sa kanyang Instagram account.

Ito ay matapos aminin ni Sandro kay Congresswoman Lani Mercado na kasalukuyan siyang may karelasyon na taga-Cavite ngunit hindi na nito sinabi pa ang ilang detalye.

Dito na nga kumalat ang balitang nali-link si Alexa kay Sandro na nasundan pa nang makitang present ang dalaga sa oath taking ng binata bilang Ilocos Norte 1st District representative na ginanap sa Malacañang.

