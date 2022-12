Dawn Zulueta in love na in love pa rin sa mister after 25 years: Loving you is the best thing

Libo-libong fans naman ni Dawn ang napa-comment at napa-sana all sa “forever” ng aktres.

Narito ang ilan sa mga komento na aming nabasa:

“My fave……one of the most BEAUTIFUL in showbiz.”

“Sweet.lovely couple. Keep it up. Love seeing a couple like yours. God bless”

“Happy Silver Wedding Anniversary Anton and Dawn!!! May you continue to bring the best in each other, inspire each other and love each other forever. God bless your marriage always.”

Taong 1997 nang ikinasal sina Dawn at Anton.

Nabiyayaan sila ng dalawang anak na sina Jacobo ay Ayisha.