Sarah nagpaliwanag kung bakit matagal nawala, wish na sana’y matuloy na ang 20th year celebration sa showbiz

NAG-EXPLAIN ang Popstar Royalty na si Sarah Geronimo kung bakit matagal-tagal din siyang nagpahinga mula sa mundo ng showbiz.

Bukod nga sa pagbibigay ng kanyang atensyon at panahon sa married life nila ng asawang si Matteo Guidicelli ay may isa pang mahalagang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang huwag munang mag-full time sa pagtatrabaho.

Last Sunday, after ng performance niya sa “ASAP Natin To” kung saan kinanta ni Sarah ang bago niyang single na “Cuore,” nagbahagi nga siya ng mensahe para sa madlang pipol.

Ito’y matapos nga siyang batiin ng mga kapwa host at performers sa “ASAP” na sina Regine Velasquez, Martin Nievera, Zsa Zsa Padilla, Gary Valenciano at Erik Santos.

Nagkakaisa sila sa pagsasabing mas gumanda at mas gumaling pa raw si Sarah ngayong may asawa na siya.

Nagpasalamat naman ang singer-actress sa mga natanggap na papuri kahit na makikita mong parang hiyang-hiya pa rin siya sa tuwing sinasabihan siya ng magagandang komento.

At nang hingan nga ng paliwanag sa pagkawala niya sa entertainment industry sa mahabang panahon lalo na ang pagpe-perform nang live, “The reason bakit po ako nagpahinga ng konti, I really want to offer sa atin pong listeners ‘yung mga original songs.

“Iba kasi talaga when you sing your own song, ‘yung OPM talaga, iba sa pakiramdam,” aniya pa.

Super thankful naman si Sarah sa lahat ng Popsters na talagang hindi bumitaw sa pagsuporta sa kanya at naghintay sa kanyang bonggang comeback.

“Grabe ang aking pasasalamat sa inyo. ‘Yung walang sawang naghintay at sumuporta.

“Even ‘yung mga tao na talagang positive pa rin ang pagtanggap sa akin kahit na meron akong iba-ibang choices sa buhay ko personally, nandiyan pa rin sila. You know who you are, maraming salamat po,” mensahe ni Sarah.

Sey naman ni Martin, wish niya na mapadalas na ang performance ng singer-actress at dancer sa “ASAP” na sinagot ng misis ni Matteo ng, “That’s the goal.”

At ngayong 2023, hiling ni Sarah na mailabas na ang bago niyang album, “Hopefully makanta ko na ‘yung bagong songs. I will be celebrating my 20th anniversary in the business. Hopefully matuloy na rin ‘yun.”

