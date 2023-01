Pa-gender reveal ng isang tatay gamit ang inidoro viral na; Angelica Panganiban gustong gayahin sa next baby

IBA’T IBA ang naging reaksyon ng mga netizens sa paandar na gender reveal na naisip ng isang tatay para kanilang anak.

In fairness, hindi lang mga local media sites at YouTube vlogs ang nagkainteres sa ginawang gender reveal ng content creator na si Urbano “Banong” delos Angeles kundi maging mga foreign media companies.

Actually, noon pang Bagong Taon, January 1, 2023, ipinost ni “Banong” ang nasabing video na inilarawan pa niyang “low-budget gender reveal” sa kanyang Facebook account.

Aniya, talagang isinabay na raw nila ito sa New Year celebration ng buong pamilya para mas makatipid at para isahang imbitahan at gastusan na lang.

Mapapanood sa naturang Facebook video si Banong habang tinatanong ang mga kasama niya sa bahay kung ano ang hula nila sa gender ng kanilang magiging baby – lalaki ba o babae?

View this post on Instagram A post shared by Angelica Panganiban (@iamangelicap)

Kasunod nito ay niyaya na nga niya ang lahat na magpunta sa maliit nilang banyo. Tumambad sa kanila ang C.R. na may mga dekorasyon na kulay pink at blue tulad ng foil curtains sa pader at mga lobo na nakakalat sa sahig.

Sabi ni Banong, ipa-flush niya ang toilet bowl, at ang kulay ng tubig dito ang gender reveal ng kanyang magiging anak — pink kung girl at blue kapag boy.

At nang pindutin na nga niya ang flush button, kulay asul na tubig ang lumabas dito na ang ibig sabihin nga ay lalaki ang magiging baby nila.

Knows n’yo ba na pinik-ap ito ng mga foreign media outlets, kabilang na ang Daily Mail at New York Post. May mga natuwa at naaliw sa naisip ni Banong na gender reveal pero marami rin ang nabwisit at na-turn off.

Ilang vlogs ang nagsabing “worst gender reveal”, “less classy”, “kacheapan”, “papampam”, “kadiri” at iba pang kanegahang reaksyon.

Pero sa ilang comments na nabasa namin sa isang Instagram account (Kabulastugan) na nag-repost din ng toilet-flush gender reveal ni Banong, naloka raw sila pero natawa at naaliw naman.

Kahit nga ang aktres at first-time mom na si Angelica Panganiban ay napa-react sa naturang viral video. Birong hirit pa nga niya sa kanyang partner na si Gregg Homan, gayahin daw nila yun sa gender reveal para sa second baby nila.

Tawang-tawa naman ang mga social media followers ni Angelica sa kanyang post tulad nina Sheena Halili, Jerald Napoles, Gretchen Fullido at marami pang iba.

RELATED STORIES

Angelica Panganiban, non-showbiz boyfriend expecting baby girl

Skyfam’s gender reveal: It’s a baby boy!

WATCH: Husband’s adorable reaction to wife’s positive pregnancy test