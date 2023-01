Alex Gonzaga: I am sorry for causing you pain and embarrassment

NAGSALITA na nga ang pinakakontrobersyal na personalidad ngayong buwan na si Alex Gonzaga kaugnay ng kanyang viral video sa social media.

Sa kanyang social media accounts ay ibinahagi niya ang “lesson” na natutunan niya sa kanyang nagdaang birthday salubong.

“On my birthday, God taught me a hard and important lesson. Humility, kindness and better judgment. “I am truly sorry, Kuya Allan,” pagbabahagi ni Alex.

Lubos rin siyang humihingi ng kapatawaran sa waiter na kanyang napahiya sa viral “pahid cake” video niya.

Humingi rin ng sorry ang TV host-actress sa kanyang pamilya na nadamay sa ginawa niya.

“To my family, I am sorry for causing you pain and embarrassment. I will rise from this a wiser and better person,” sey pa ni Alex.

Nagpakita naman ng suporta ang kanyang asawang si Mikee Morada na naglabas rin ng pahayag sa kanyang Facebook account.

“Catherine, masakit at mahirap na lesson ito pero ang mahalaga ay ginawa mo ang dapat mong gawin at inako mo ang iyong pagkakamali,” mensahe niya kay Alex.

Dagdag pa niya, “Patuloy man ang mga masasabing hindi maganda patungkol sa iyo at sa atin ay nandito ako para sa iyo. Pero may awa Ang Panginoon, dadating ang oras maghihilom din ang lahat. I love you!”

Matatandaang usap-usapan si Alex matapos mag-viral ang video na kuha mula sa kanyang birthday salubong kung saan pinahiran niya ng icing ang waiter na may hawak ng kanyang cake pgkatapos niyang hipan ang mga kandila nito.

