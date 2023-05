Gigi de Lana nabugbog ang katawan sa aksidente: ‘Nakahiga at tulog kasi ako tapos tumilapon po ako sa driver’s seat’

TULOG pala si Gigi de Lana nang maaksidente sila ng kanyang mga kabanda nitong Lunes habang binabaybay ang daan patungong Ilocos Norte galing ng Baler, Quezon.

Ito ang kuwento ni Gigi sa panayam nina Julius Babao at Tintin Bersola sa One PH. Kinumusta ng mag-asawa ang singer at nabanggit nga niya na hindi niya alam ang nangyari dahil nga nakahiga at tulog kaya hindi siya nakasuot ng seatbelt.

“Bugbog po ang katawan ko, itong buong left side ng katawan ko (kasama ulo) kasi nakahiga ako, tumilapon po ako (umabot) sa upuan ng driver’s seat,” sambit ng mang-aawit.

Nagpa-CT scan, MRI si Gigi at all clear naman daw lahat ng tests na ginawa sa kanya kaya’t nabigyan pa siya kasama ang miyembro ng banda ng clearance para pumunta sa isa pang show nila sa Ilocos Norte.

“Sina Jon (musical director) po may airbags wala namang injury pero bugbog po ang katawan nila at ang isa ay napuruhan ang tuhod at namamaga,” kuwento ni Gigi.

Dagdag pa niya, “Lahat po kami (nag-decide) na ituloy ang event kasi passion po namin na magpasaya at be professional siyempre saka commitment po.”

At habang kumakanta na siya sa stage kahit nakaupo ay nakaramdam siya ng matinding hilo kaya napasubsob siya sa mic stand.

“After po kasi ng accident hindi mo pa mararamdaman agad, wala pang response ‘yung katawan mo, so nandoon po ako sa stage, ‘yung ilaw (nasilaw) kagagaling lang sa accident, alam n’yo po ‘yung para kang nagba-black out?

“Hindi naman po ako totally nahimatay kundi nahilo at naramdaman ko na lahat ‘yung sakit tapos hindi ko na makontrol ‘yung boses ko, hilo na talaga ako hindi ko na kinaya,” paglalarawan ni Gigi sa nangyari sa kanya nu’ng nasa entablado siya.

Nang mahilo siya ay inalalayan na siya ng mga kasama dahil nag-hyperventilate o kinakapos na siya ng hininga at bumilis ang tibok ng puso kaya idiniretso na siya ng hotel para kabitan ng suwero at hindi ma-dehydrate.

Samantala, ang sasakyan nina Gigi ang bumangga sa nakaparadang truck dahil nakaidlip daw ang driver nila.

Aniya, “Ganito raw po kasi ang nangyari, kasi po dapat bibiyahe kami ng 6 a.m. (from Baler), kaso we all decided na after ng show namin, we decided na pumunta na ng Ilocos, so nu’ng nangyari po ‘yung accident, ‘yung kasama po namin na si MJ assistant namin with Josh and Jon.

“Kausap pa po nila si Josh, so habang kausap nila kumakanta pa, a few seconds later parang nakaidlip. Alam po ng assistant namin na nakaidlip at wala po kaming kasalubong na sasakyan at all.

“So, akala niya (assistant), iihi lang, itatabi ang sasakyan at magpapahinga , e, hindi po tumitigil ‘yung van, so, sumigaw nap o si MJ ar nakapag-preno naman si Josh kahit papano pero nabangga na namin ‘yung truck, ganu’n po ang nangyari,” pagdedetalye pa ni Gigi.

Sabi naman ni Tintin, “Buti nagising at nakapagpreno kasi wasak na wasak at ‘yung airbag.”

Nangyari raw ang aksidente ng 10:30 ng umaga na parang may mali dahil nga sabi ni Gigi after the show ay umalis na sila agad instead na magpapaumaga pa.

Baka lito pa si Gigi habang kausap nina Julius at Tintin dahil natitigilan pa ito at nag-iisip.

Ang bilin ng doktor sa dalaga, “Bantayan ko raw po kung may pagsusuka kasi pag meron daw po idiretso raw po ako ulit sa ER o emergency room.”

At dahil sa nangyari ay magpapahinga si Gigi ng dalawang buwan para makabawi ng lakas kaya kanselado muna ang concert nila sa Nueva Ecija na dapat after ng Ilocos ay doon sila diretso pero hindi na nila kinaya.

Hindi nila natapos ang show sa Ilocos kaya nangakong babalik ang grupo roon para mag-perform pati na rin sa Nueva Ecija.

Ang mensahe ni Gigi sa supporters niya, “Gusto ko pong mag-thank you sa kanila kasi maraming concerned sa health ko lalo nap o sa voice, maraming salamat sa suporta at hintayin n;yo lang ako, magpapagaling ako at babalik ako ng mas malakas at mas healthy, God bless you.”

Get well soon Gigi pati na rin sa The Gigi Vibes band.

