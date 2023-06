Hangyo ni Matteo sa fans nila ni Sarah: ‘Iampo ninyo nga unta magkababy na mi’

Sa tulo ka tuig nilang panag-uban isip managtiayon, daghan na kaayo og nahibaw-an ug namatikdan si Matteo Guidicelli ug Sarah Geronimo sa usag usa.

Naghinamhinam na ang celebrity couple nga makabaton og baby tungod kay alang kanila, andam na sila sa mga responsibilidad isip mga ginikanan.

“Oo, sana. Sana po. With prayers. Ipagdasal n’yo po kami mga Kapuso. Sana, soon, soon, magka-baby tayo,” matud pa ni Matteo sa iyang interview sa “Updated with Nelson Canlas” podcast.

Niingon pod pa ni Matteo nga okay kaayo ang iyang asawa ug busy pod ni sa iyang career.

“Sarah is doing very well, of course,” nagkanayon ang proud nga bana.

Ang TV host-actor ug bag-o nga host sa “Unang Hirt”, niingon nga si Sarah gyod ang iyang inspirasyon sa tanan niyang gibuhat, apil na niini ang pagdawat niya ang offer sa GMA Public Affairs.

“Bilang husband, I think aside from work, ‘yung personal life ko talaga, ‘yung priority ko talaga sa buhay ay sa pagiging asawa.

“I’m there for my wife, to support, be beside her, and to live for her. And of course, to build our family in the future.

“So ‘yun ang main goal ko. Nagbago na lang ang perception ko, priority ko sa buhay noong nagpakasal kami,” matud pa ni Matteo.

Tips para sa managtiayon

Sa laing bahin, nihatag usab si Matteo og mga tips kung unsaon pagpalig-on sa managtiayon ang ilang relasyon ug mamahimong exciting ang ilang pagpuyo.

“Unang-una, to put God in the center of the relationship at all times. No matter what you believe in, I think there has to be a God in the middle kumbaga.

“To know the direction, objective of what you want to do in your life. And to trust one another.

“Kahit anong mangyari sa buhay, basta magtiwala kayo sa isa’t isa, irespeto niyo ang isa’t isa, at mamahalin niyo ang isa’t isa. ‘Yun ang pinaka-importante,” matud pa ni Matteo Guidicelli, nga usa sa mga refreshing nga dagway nga makit-an nimo matag sayong buntag sa “Unang Hirit.”

