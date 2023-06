Vin Abrenica inaming nasasaktan tuwing ikinukumpara kay Aljur; Gustong magka-baby ulit

MAGKASAMA sa isang pelikula ang magkapatid na aktor na sina Vin at Aljur Abrenica.

Ito ang action-thriller na may titulong “The Revelation.”

Kamakailan lang ay nagkaroon ng press conference para sa nasabing pelikula at humarap sa media si Vin upang sagutin ang ilang nakakaintrigang mga katanungan.

Isa na nga riyan ang kanyang pakiramdam na parating kinukumpara sa nakakatandang kapatid.

Marami kasi ang nagsasabing supporters na mas magaling na aktor si Aljur kaysa sa kanya.

Ayon kay Vin, nagpapasalamat siya sa mga nagiging komento sa kanya, ngunit may parte pa rin daw na siya ay nasasaktan.

“I’m flattered that people would say that,” sagot ng aktor.

Dagdag niya, “However, he is still my brother and I love him. To be honest, I’m thankful for the comments, but I also feel hurt.”

“I look up to him as a really good actor. He is one of my inspirations. I grew up watching him. I’ve actually seen all of his movies and TV shows. I’m one of his fans,” saad pa niya.

Bukod diyan, nabanggit din ng aktor na masaya siya na nakatrabaho niya ngayon ang kanyang kapatid.

Dito raw niya napagtanto na mas madaling gampanan ang isang karakter kapag may komportable kang kasama

“In the beginning, I thought it would be too weird to be with my Kuya, that it was a disadvantage because I’d feel too relaxed on the set,” kwento ni Vin.

“It turned out to be an advantage to me when we started shooting our scenes together,” patuloy niya.

Sambit pa niya, “It felt good in the sense that, as an actor, you are expected to express specific emotions for specific scenes. When I was with him, the emotions were more pronounced.”

“With all the experiences we went through as siblings, it was easier to relate a specific real-life memory to what’s happening to my character,” paliwanag pa ng aktor.

Ang kwento ng “The Revelation” ay iikot sa isang lalaki na mahilig bumiktima ng prostitutes bilang paghihiganti sa kanyang madilim na nakaraan.

Sa pelikula, ang gagampanan ni Vin ay bilang pinuno ng investigation team na iniimbestigahan ang serye ng pagpatay.

Bukod sa magkapatid, tampok rin sa nasabing action film sina Ana Jalandoni, Jelai Andres, Lloyd Samartino at Adriana Agcaoili.

Ang action-thriller film ay ipapalabas sa mga lokal na sinehan sa June 21.

Samantala, natanong din si Vin patungkol sa kanyang personal na buhay, partikular na ang update sa kanyang pamilya.

Kung maaalala, ikinasal si Vin sa kanyang longtime girlfriend na si Sophie Albert nitong nakaraang Enero lamang.

Mayroon din silang 2-year-old daughter na si Avianna Celeste.

Ayon kay Vin, ang pagiging ama ang nagbago sa kanyang pananaw sa buhay.

“Fatherhood changed me,” sambit ng aktor.

Ani pa niya, “I now have a purpose in life. Everything I do is for our daughter. She inspires me in a way that I now want to set my life straight.”

“I want to be able to paint a good picture of a father to her. I will give her everything I can so that, eventually, she knows how she should be treated by a guy,” lahad din niya.

Kasunod niyan ay nabanggit din ng aktor na gusto pa sana niyang magka-baby ulit, pero siyempre ito raw ay kung gugustuhin rin ng kanyang misis.

“That’s her body. I have to respect her so I will wait when she’s ready. I hope it will be a boy this time, or maybe, twins,” sambit ni Vin.

Chika pa niya, “We talk about this often. It’s just that, right now, she is returning to acting again. She has a new soap on GMA 7.”

“I will give her that, especially because she also has dreams to fulfill,” aniya pa.

