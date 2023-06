Liza Soberano, Enrique Gil spotted na magkasama sa isang party, fans nagdiwang!

LABIS ang saya ng LizQuen fans and supporters matapos makitang magkasama sina Liza Soberano at Enrique Gil sa isang party.

Agad na nag-viral ang mga larawan ng dalawa sa social media kung saan makikita silang magkatabi sa dinaluhang pagtitipon ng kanilang kaibigan.

Ang naturang engagement party na inam-attendan nina Liza at Enrique ay naganap nitong nagdaang weekend.

Ang kanilang mga larawan ay ibinahagi sa Instagram fan page ng dalawa na Forever_LizQuen24 na may caption na “Finally for a long timeLizQuen in one frame again.”

Kaya naman super happy ng mga fans dahil isa itong patunay o resibo na walang katotohananang kumalat na balitang hiwalay na sina Liza at Enrique matapos ang ilang taong pagsasama.

Matatandaang matagal nang tanong ng netizens kung kumusta na nga ba ang relasyon ng dalawa dahil madalang na itong makitang magkasama matapos magdesisyon ang dalaga na i-pursue ang kanyang career internationally.

Ngunit idinenay ni Enrique ang mga balitang hiwalay na sila sa kanyang panayam kay MJ Felipe matapos ang contract signing niya sa ABS-CBN.

“We’re good, we’re good. She’s [Liza] just really busy with her stuff there. I am going to be visiting her maybe when my schedule clears up. I think she’s coming back here. But yeah, we’re good,” sey ni Enrique.

Ngunit kamakailan ay ini-report ng dating talent manager ng dalaga na si Ogie Diaz na ayon sa kanyang source ay hiwalay na raw ang dalawa.

“Hindi ko alam kung pareho nilang gusto iyon, pero ang nakarating sa atin ay choice ni Liza na tutukan muna ang kanyang career programming… Kaya wala na raw (sila),” lahad ni Ogie.

Dagdag pa niya, “Hindi natin alam kung ano iyong rason ng kanilang split up. Pero wala pa namang announcement, so iyon ang ating aabangan.

Wala namang inilabas na ststement sina Liza at Enrique ukol rito ngunit isang patunay ang larawan na mukhang ok naman ang relasyon ng dalawa.

