Tinuod ba nga mas nagkasuod na karon si Liza Soberano ug ang business partner ni James Reid?

Tinuod ba kaha ning mga hungihong nga mas nagkasuod na karon sila si Liza Soberano ug ang record producer nga si Jefrrey Oh?

Matud sa usa ka source nga nakahinabi sa Bandera, “Wala na talaga sina Enrique (Gil) at Liza dahil kay Jeffrey Oh. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa nila inaamin.”

Apan may mga hulagway pa sila si Quen ug Liza nga bag-o lang gipagawas sa ilang kanhi handler. Nakit-an ang duha karong bag-o sa usa ka panagtigum kuyog ang uban pang handlers sa Star Magic.

“Pansin mo naman siguro ‘yung itsura nila, naka-smile pero kita mong may lungkot at nakita mo rin ang pag-upo, pormal unlike dati na magkadikit talaga,” matud sa source.

So, hangtud kanus-a man itago sa LizQuen ang tinuod nga estado sa ilang relasyon? Tinuod ba kaha nga wala nay mapaabot ang ilang mga supporters?

“Lalabas din ‘yan one of these days, abangan mo,” storya pa sa maong source.

Anyway, si Jeffrey Oh mao ang Chief Executive Officer o CEO sa Careless samtang si James Reid ang presidente niini ug mag business partners sila.

Ang Careless kanhi naila nga Careless Music Manila nga usa ka record label nga gitukod sa managhigala nga sila si James ug Bret Jackson niadatong 2017 kauban sa Viva Records.

Ug tungod kay mibiya na man si James sa Viva Artist Agency ug mi desisyon nga i-manage ang iyang kaugalingon ug ang uban pang mga artista sama sa iyang ex-girlfriend nga si Nadine Lustre, mi buwag na usab kanila ang Viva.

Sa pagbiya ni James sa Viva, iyang gitukod ang Careless isip usa ka talent management ug nahimong CEO niini si Jeffrey Oh nga mao usab karon ang nag handle sa career sa ubang mga artista apil na si Liza.

Sa pagkakaron, tua sa Amerika si Jeffrey Oh kun asa siya naka-base tungod kay tua pud didto ang iyang mga contacts ug murag wala na siyay plano nga mo balik pa sa Pilipinas. Tungod niini wala nay balita kun unsa na ang nahitabo sa Careless company nila ni James kay wala na pud kini maghisgot sa moang issue.

Si Liza, sa iyang bahin, mag uli-an gihapon sa Pilipinas tungod sa mga promo shoot ug uban pa niining mga commitments para sa mga brands nga iyang gi indorso.

Sa pagka karon tua sa New York City ang aktres base na pud sa iyang Instagram post sa miaging gabie.

“I was in NYC for a quick minute! My New York vlog will be up on my channel tomorrow at 6PM! See you then,” matud niya.

