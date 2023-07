Marian, Dingdong proud kaayo kang Zia human makadaug og unom ka medals sa swimming competition

PROUD parents na usab ang celebrity couple nga sila si Dingdong Dantes ug Marian Rivera.

Human makadaug og gold medals ang ilang kamanghurang anak nga si Sixto sa Taekwondo niadtong Abril, mihakot usab og pasidungog ang ilang kamagwangang anak nga si Zia.

Sa Instagram, proud kaayo nga gibalita ni Marian nga dili lang usa apan unom ka medalya gyud ang nakuha sa giapilan nga swimming competition sa ilang unica hija.

“Words can’t express how proud I am of my daughter’s incredible swimming accomplishments! [swimming, gold medal emoji],” sey pa ni Marian sa iyang post.

Proud kaayo siya nga misulti, “She just won a total of 6 medals in the competition and I couldn’t be happier.”

Daku pud kaayo ang iyang pasalamat sa Ginoo, apil na sa mga swimming coaches nga nagtinabangay sa training sa iyang anak.

“Thank you, God, for showering us with these blessings! [folded hands emoji] Huge thanks to Coach Angelo and Coach Miguel for their dedication and hard work in training Zia,” matud ni Marian.

Gi bandera usab sa Kapuso actress ang video ni Zia nga kuha sa kompetisyon.

“So proud of you Ate Zia [random emojis],” caption ni Marian.

Siyempre, wala pud palabya ni Dingdong ang maong higayon aron ipadayag usab kun unsa siya ka proud isip amahan.

Nag post siya og hulagway sa iyang asawa ug anak og matud niya, “Behind the success of every aspiring athlete is the magic touch of their support team.”

Base sa Instagram Stories sa aktor, ang uban sa mga medals ni Zia gikan sa iyang pagdaug sa 25 meter backstroke ug freestyle kun diin nakuha niya ang first place.

