Yassi Pressman nagpabilin nga single human sa ilang panagbuwag ni Jon Semira, mo focus una sa iyang kaugalingon

Giklaro sa aktress nga si Yassi Pressman ang issue sa ilang panagbuwag sa Canadian-Filipino businessman nga si Jon Semira.

Buot unta sa aktres nga mahimong pribado ang ilang breakup apan gikuninitan kini sa mga netizens apil na ang migawas nga video kung diin makita siya kauban ang usa ka politiko nga na-link kaniya.

Sa viral nga TikTok video, makita ang sweet kaayo nga sila si Yassi ug Sandro Marcos nga nagkuyog sa usa ka event. Sa laing video, makita usab nga gi hagkan ni Yassi ang aping ni Camarines Sur Gov. Luigi Villafuerte.

Apan gihimakak sa dalaga ang mga hungihong nga may “something” nila sa kamaguwangan nga anak ni President Bongbong Marcos nga sa una pa, giangkon na niya nga usa kini sa iyang mga suod kaayo nga higala.

Sa iyang official statement, gipasabot ni Yassi nga nagpabilin siya nga “very much single” samtang iya usab nga gi enjoy ang iyang freedom ug sense of independence human sa ilang breakup ni Jon.

Matud niya nga sa pagkakaron, nag focus siya sa iyang personal growth pinaagi sa pagbuhat og mga bag-o nga experiences, pagpakighigala sa mas daghan nga taw ug sa pagbuhat sa mga butang nga wala pa niya nasuwayan.

“Life is a journey of self-discovery and growth, and I’m embracing this new chapter with excitement and optimism,” say pa ni Yassi.

Dugang niya, “I believe in the power of healing and self-care, and I’m using this time to explore who I am as an individual.”

Mipasabot si Yassi nga mahimo ra unya siya nga open sa pagpahibaw sa iyang “healing journey” pinaagi sa iyang mga social media posts.

Apan sa pagkakaron, mihangyo siya nga unta irespeto sa publiko ang desisyon nila ni Jon ug ang ilang pagpangayo og privacy samtang naa pa sila sa “healing phase” sa ilang pagbuwag.

Nagpasalamat usab ang aktres sa mga suporta nga iyang nadawat gikan sa iyang mga fans nga padayon nga nagpaluyo kaniya.

