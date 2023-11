Leren Mae Bautista gikomedyahan si Ricci Rivero: ‘‘Wag ka maglaba, ako na!’

Gitripan sa beauty queen-politician nga si Leren Mae Bautista ang iyang boyfriend nga si Ricci Rivero.

Gi-reshare man god niya ang Instagram story sa igsuon sa basketbolista nga si Prince Rivero diin makita nga mao rag gum-os ang imaginary nga sapot sa iyang boyfriend.

Mao rag gikomedyahan ni Leren si Ricci tungod aware naman ang tanan nga mga netizen ang nitira sa basketbolista human gisulti sa aktres nga si Andrea Brillantes nga ngano kuno hilakan niya ang iyang ex-boyfriend nga di man kuno ni manlaba sa iyang mga sapot sa usa ka tuig.

Bisan way gisulti nga pangan ang aktres ang mahuna hunaan sa mga netizens ang kadtong bag-ong ex-dyowa o ex-na uyab ang gipasumbingayan sa iyang statement.

Samtang, makit-an nimo nga super supportive gyod si Leren sa iyang boyfriend at didto pa gyod ni siya kuyog sa pamilya ni Ricci sa bag-o lang niyang basketball game diin kontra sa iyang team ang NLEX Road Warriors diin nidaog sila.

Duna pod mga supporters si Ricci nga nilugsung gikan sa probinsiya para matan-aw ang iyang unang duwas sa PBA.

Anyway, tinuod gyod na pirmi na silang makit-an nga magkuyog sila si Leren ug si Ricci human kini ihard launch ug gibandera sa mga tawo nga in a relationship na silang duha.

Ug sa bag-o lang nga Instagram post sa kanhi beauty queen iyang gipabuhagay ang iyang mga sweet message para sa iyang hinigugma.

“You deserve all the love in the world. I’m so thankful to see the real you — authentic, fun and loving. No more fantasies, just pure love,” matud pa ni Leren.

Matud pa gyod niya nga, ““Remember that I will be here behind you, cheering and supporting you. Good luck on your first PBA game today.”

