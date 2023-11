Kazel Kinouchi gi chismis nga naay ‘something’ nila ni Richard Gutierrez: ‘Don’t believe everything you see on the internet’

Dali nga gitubag sa Kapuso actress nga si Kazel Kinouchi ang chismis nga mura og naay “something” nila ni Richard Gutierrez.

Mikatap karon sa social media ang hulagway kung diin makita nga mura og kauban niya si Richard sa usa ka lugar.

Si Kazel nailhan sa iyang role isip “Zoey” sa hit Kapuso series nga “Abot Kamay na Pangarap.”

Basi sa mga hulagway nga nanggawas, naa ang duha sa usa ka Halloween party ug kauban nila sila Zion at Kai nga mga anak ni Richard sa asawa nga si Sarah Lahbati.

Matud pa sa balita sa Bandera nga dili gyud malikayan nga ma-curious ang madlang people labi na karon nga mikatap usab ang mga balita nga mura og dunay problema nga giagi-an ang magti-ayon nga sila si Richard ug Sarah.

Dunay mga netizens nga wala gyud makapugong sa ilang gibati og nanguta gyud sa comments section sa latest Instagram post ni Kazel kun unsa ang iyang kalabutan kang Richard.

“Is Richard Gutierrez and you in a relationship?” pangutana sa usa ka netizen kang Kazel.

Mitubag siya, “NO.”

Adunay lain pa nga miingon nga na dismaya siya kang Kazel.

Mitubag si Kazel, “Get a life, seriously.”

Ang laing netizen miingon nga dili angayan nga mopatol si Kazel og lalaki nga minyo ug dili pud angayan nga mangguba siya og relasyon aron lang molambo ang iyang karera.

“KAZEL PLS LANG WAG NA WAG KA PAPATOL SA MAY SABIT NA. WAG MO SIRAIN KARIR MO NAPAKAGANDA MO AT MAGALING KA ARTISTA YOU HAVE A BRIGHT FUTURE AHEAD DI MO KELANGAN MAKALADKAD SA MGA ISSUE PARA SUMIKAT MAGALING KA NA AT LALO KA PA GAGALING.”

Tubag ni Kazel, “Don’t believe everything you see on the internet.”

Hangtud karon nagpabilin nga tak-om si Richard sa isyu kabahin ni Kazel.

