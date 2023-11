Richard Gutierrez mas bet nga mo-focus si Sarah Lahbati sa ilang mga anak kaysa trabaho, tinuod kaha ni?

Tinuod ba kaha ang hungihong nga dunay dili pagsinabtanay sila si Richard Gutierrez ug Sarah Lahbati tungod kay dili gusto ang aktor nga mo-trabaho pag usab ang iyang asawa?

Matud sa balita nga migawas sa Bandera nga dugay na nilang nadungog kining maong storya apan wala nila kini hatagi og importansiya tungod kay tataw kaayo nga malipayon ang magti-ayon ug pirmi pa sila nga mo-biyahe sa ilang nasud.

Basi sa istorya sa mga suod nga higala ni Sarah nga mura kuno kini og gilaayan nga naa ra siya pirmi sa ilang panimalay og gusto na kaayo kini nga mobalik sa trabaho, usa ka butang nga dili uyon si Richard.

“Hindi naman niya binanggit kung anong work but since dati naman siyang artista, e, baka iyon ang gustong balikan, ang showbiz. Ayaw daw ni Richard gusto alagaan ang mga anak nila,” sey pa sa source sa Bandera.

Dugang niini, “Baka naiinip na raw kasi laging ganu’n ang routine gigising sa umaga, maghahanda ng food, mag-aayos, pagkatapos ng lahat nganga na, napagod na raw siyang magbasa-basa, napanood na yata lahat ng nasa Netflix, HBO etc.”

“Sinabi niya ito kay Richard, e, parang nagkainitan pero maayos din ‘yan.”

Sa pagsuwat ani nga balita, tua sa CamSur si Sarah kauban ang iyang mga anak nga sila si Kai ug Zion ug ang iyang mga ginikanan aron mo-bakasyon. Dunay mga hulagway sa ilang biyahe nga makita usab sa Instagram ni Sarah.

“Embracing the simple joys found in nature’s loving presence @campsirums,” caption ni Sarah sa mga hulagway nga kuha samtang naa sila sa dagat, nanga-on og naa sa sulod sa villa.

Mi-komento ang usa ka netizen,“I feel bad saying this but I had a feeling that their marriage isn’t going to work in the end. idk, mas something eh.”

“Last month lang magkakasama pa sila pmilya.. sayang, sana wag nmn,” dugang sa lain pa.

Mi puno ang lain, “They just need some time and space they will figured it out for sure .”

